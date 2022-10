La prima edizione del Gamicon è stata un successo

Al Centro Espositivo La Cattedrale di Pistoia abbiamo assistito a una tre giorni di grande amore per i videogiochi: il 7, 8 e 9 ottobre scorsi, il più grande festival italiano del videogioco – con tanto di venti tornei organizzati e oltre trecento postazioni da gioco – ha accolto tutti gli appassionati di gaming, proponendo spettacoli e intrattenimento per tutte le età, come vi avevamo anticipato nella nostra notizia.

Vediamo da vicino com’è andata.

Gli eSport

Per quanto riguarda le competizioni, c’è stato spazio per diversi fuoriclasse degli eSport: hanno dato il meglio di loro su Call of Duty Bblade del team GSK (campione del mondo) e iammanu20, pro-player di Hydrax – team eSport emergente in Italia e in Europa che conta già su campioni di FIFA, Apex Legends e League of Legends, che ha portato a casa la vittoria nel torneo di Call of Duty: Warzone grazie a Stalkerina.

Le postazioni dove i giocatori si sono dati battaglia virtuale erano dotate di Monitor gamig BenQ Zowie XL2546K e Mobiuz EX2510S, studiati per sfruttare pienamente la potenza di PC e console da gioco.

Gli ospiti

Tra gli ospiti d’eccezione che hanno intrattenuto il pubblico c’era indubbiamente Sabaku no Maiku, che si è esibito nelle sue riflessive scorribande nell’universo di Elden Ring, a cui ha fatto seguito una sessione di meet&greet dove ha parlato di come trasformare la propria passione in un lavoro.

Inoltre, Italia 3rd Academy ha tenuto dei corsi dedicati a chi vuole rendere professionali le passioni per animazione digitale, VFX e grafica tridimensionale.

«Ma gli ospiti veri sono stati gli studenti delle scuole di Pistoia e di altre province toscane, tra cui l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale ‘Fedi-Fermi’, che hanno potuto osservare da vicino il processo creativo del mondo videoludico» ci racconta Gamers Arena, che ha reso possibile tutto questo.

Non solo eSport

Il Gamicon ha anche dato spazio all’ANFFAS, che con la sua squadra ha portato a casa la vittoria nel torneo di FIFA, con Andrea Puca.

Inoltre, Alle Tattoo, detentore di diversi Guinness World Record, ha realizzato numerosi tatuaggi pensati per i videogiocatori, con gli appassionati che hanno potuto seguire da vicinissimo il suo lavoro.

E se, invece, il vostro amore è tutto per il retrogaming, la mostra “La Storia del Videogioco” sarà sicuramente l’attrazione che vi ha rubato più il cuore: parliamo di un percorso tra le origini del videogioco, dagli anni ’60 con i primi prototipi fino alle odierne console.

Spazio anche a una gara di cosplay, infine, dove gli artisti sono stati premiati, grazie alla partecipazione di Lucca Comics & Games e San Marino Comics.

Se volete scoprire di più, potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dell’evento.

Il Gamicon ora vi aspetta con l’edizione 2023!