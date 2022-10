Il Gamicon Videogames Festival vi aspetta a Pistoia dal 7 al 9 ottobre

Il prossimo appuntamento da mettere in calendario per tutti gli amanti dei videogiochi è il Gamicon Videogames Festival: dal 7 al 9 ottobre prossimo, infatti, Pistoia sarà il palcoscenico dell’apertura della Fiera Nazionale del Videogioco, che sarà ospitata presso lo spazio espositivo La Cattedrale.

Parliamo del più grande evento italiano dedicato, che permette di vivere a trecentosessanta gradi il mondo dei videogiochi – dalle origini alle recenti innovazioni.

All’evento potrete divertirvi con oltre 300 postazioni su cui testare i giochi del momento. Per gli amanti del retrogaming, poi, ci sarà anche una sala giochi anni ’80 con tanti grandi classici da riscoprire, sia su console che cabinati.

Se, invece, siete più votati al videogioco moderno, potete divertirvi in compagnia delle console next-gen e della realtà virtuale.

Per i giocatori più abili, non mancano nemmeno i tornei gratis, oltre alle aree free-to-play dove giocare con gli amici. Presenti anche dei workshop a tema videoludico, perfetti per tutte le età.

Se non siete aggiornati con le ultime scoperte in fatto di tecnologie da gaming, sappiate che potrete godere di postazioni next-gen dotate di monitor Mobiuz EX2510S e di BenQ Zowie XL2546K, che sfruttano al massimo le capacità dei PC e delle console più all’avanguardia.

E, se amate la cultura, ci sarà anche un estratto dalla mostra internazionale “La Storia del Videogioco”: potrete visitarlo per scoprire le origini dei videogame, dai primi vagiti degli anni ’60 alle proposte dei giorni nostri.

Spazio anche ai fan di Star Wars, che attraverso Oculus potranno trasformarsi in Jedi; gli amanti della musica e della spensieratezza, invece, potranno danzare con Just Dance 2022, mentre ci saranno spazi dedicati sia al mondo Nintendo che al PC gaming estremo.

L’occasione del Gamicon vi darà anche l’opportunità di assistere alla presentazione di Slaps and Beans 2, il nuovo gioco dedicato a Bud Spencer e Terence Hill da Trinity Team. Inoltre, ci saranno dei workshop per portarvi alla scoperta della grafica 3D.

Tra gli appuntamenti da non perdere, l’8 ottobre ci sarà uno speciale meet&greet con Sabaku no Maiku, mentre il 9 ottobre potrete divertirvi con la gara di cosplay, che premierà i migliori costumi.

Gli ospiti, in effetti, non mancheranno: spazio anche a Dadobax e ad Alle Tattoo, il tatuatore da Guinness World Record e maestro nello stile stretchato.

Appuntamento per questo weekend con il Gamicon

Per gli amanti degli eSport, invece, ci sarà modo di confrontarsi con Hydrax eSports, una delle nuove realtà più promettenti nel campo del gaming competitivo. Se, invece, il vostro pane quotidiano sono gli anime, non perderete la possibilità di incontrare i ragazzi de ilcondom_inio!

L’appuntamento è fissato per venerdì 7 ottobre dalle 14 alle 19 e per sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 19, presso La Cattedrale in via Sandro Pertini, a Pistoia.

Per tutti gli ulteriori dettagli, il programma e l’iscrizione ai tornei, consultate il sito ufficiale del Gamicon e la pagina Facebook dell’evento.