Days Gone 2, la petizione per il sequel continua a volare

In molti sono convinti che un Days Gone 2 avrebbe tanto potenziale, ora come ora sprecato visto che il sequel non si farà mai.

Days Gone (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon) non è stato dimenticato, tanto che i fan sperano in un sequel che a quanto pare non si farà mai.

Advertisement

I risultati "tiepidi" non sono infatti bastati per convincere Sony a finanziare un sequel, preferendo invece reindirizzare Bend Studio sullo sviluppo di una nuova IP.

Questo, al netto delle petizioni dei fan, le quali a quanto a pare continuano a volare.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, una petizione in particolare su Change.org creata originariamente nel 2021 ha continuato a guadagnare trazione e ulteriore supporto nel corso dei mesi.

Come suggerisce il titolo, l'obiettivo è semplice: «Fare approvare a Sony PlayStation Days Gone 2».

Creata da un fan noto come Kanhai Raval, la petizione recita: «Ci sono milioni di persone che vogliono che Sony PlayStation approvi Days Gone 2 e voglio che tutti i fan firmino questa petizione. Non possono semplicemente staccare la spina a un gioco così straordinario che si è concluso con un cliffhanger».

I giocatori sono chiaramente d'accordo, dato che la petizione ha recentemente superato il traguardo delle 200mila firme, raggiungendo le 210.446 al momento in cui scriviamo.

Centinaia di firme continuano ad arrivare settimana dopo settimana, e l'obiettivo è ora esteso a 300mila.

Coloro che hanno firmato negli ultimi giorni hanno commentato: «È un gioco fantastico che merita un sequel» e «Devo sapere cosa sta succedendo. Non potete lasciarmi in sospeso in questo modo».

Sebbene sia improbabile che questo tipo di petizioni da sole influenzino Sony a dare il via libera a un sequel, rappresentano un fattore importante per dimostrare che l'appetito dei fan è presente.

Per ora, tutto ciò che i fan di Days Gone possono fare è continuare a mostrare il loro sostegno e incrociare le dita.

Tuttavia, va detto anche che il primo Days Gone ha in ogni caso vissuto un nuovo momento d'oro.

Ma non è tutto: non sappiamo a cosa stia lavorando Bend Studio, visto che si vocifera che il team sia attualmente al lavoro su un nuovo capitolo di Uncharted.

Senza dimenticare anche che sarebbe in produzione un film dedicato a Days Gone, tanto che i fan hanno scelto l’attore principale per Deacon.