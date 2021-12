La passione per The Last of Us è “leggermente” sfuggita di mano

The Last of Us Part II, il titolo targato Naughty Dog disponibile dallo scorso anno in esclusiva su console PS4, è sicuramente diventato uno dei titoli maggiormente amati dai giocatori, tanto da omaggiarlo in ogni modo possibile e immaginabile.

Nonostante il primo capitolo sia altrettanto apprezzato, la seconda parte delle avventure di Ellie ha coinvolto uno numero straordinario di utenti PlayStation.

Questo ha portato addirittura qualcuno a indagare gli interni del Paramount Theatre paragonandolo poi a quello che invece vediamo all’interno del gioco.

Senza contare il fan che ha creato un modo davvero unico per conservare la propria collezione di videogiochi fisici, abbracciando proprio lo stile di TLOU.

Ora, via Reddit, un altro appassionato sembra essersi spinto ancora oltre, realizzando di fatto una vera e propria postazione a tema The Last of Us.

Nel video che potete visionare poco più in basso, possiamo infatti ammirare una scrivania agghindata con ogni dettaglio possibile che rimanda al gioco Naughty Dog.

Dalle piante, allo sfondo del desktop, passando per il volume ufficiale dedicato al gioco, tutto sembra in tinta con The Last of Us Part II, lasciando così intendere una passione davvero fuori controllo.

Un gioco così influente, TLOU, che qualcuno ha anche ben pensato di creare di recente dei veri e propri fermalibri che sembrano usciti da un mondo post-apocalittico abbastanza familiare.

Senza contare anche la bellissima skin PS5 a tema, che ha trasformato la piattaforma current-gen di Sony in un pezzo davvero unico.

Ma non solo: avete visto che un fan ha scovato un dettaglio davvero esilarante – relativo a Joel – ma attinente al primo TLOU?