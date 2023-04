La nuova serie di Pokémon ha svelato un nuovo Pokémon mai visto prima

Anche la nuova serie Pokémon continua a far discutere, dopo i recenti episodi videoludici che sono stati sulla bocca di tutti.

Dopo aver mandato in pensione Ash, il leggendario allenatore che ha rappresentato il sogno di tanti ragazzi e ragazze di tutto il mondo (con anche degli omaggi bellissimi su Amazon) protagonista della serie animata di Pokémon, ora si prende la briga di mostrare anche creature nuove.

Non basta quindi dire addio ad Ash Ketchum dopo 26 anni, segnando un trauma per tutti gli allenatori più anziani.

La nuova serie animata fa sul serio e, dopo il volersi imporre nell’immaginario collettivo, adesso è anche il luogo in cui mostrare nuove creature.

Come riporta Kotaku, l’ultima puntata della nuova serie animata di Pokémon trasmessa in Giappone ha messo in scena un mostro mai visto prima.

Il primo episodio della nuova serie ha colto di sorpresa i fan, che hanno potuto dare una prima occhiata a un Pokémon inedito. Non è la prima volta che l’anime fa debuttare una creatura prima dei videogiochi regolari, ma è sempre una sorpresa quando accadono questi rari eventi.

Non c’è ancora un nome per questa creatura simile a una tartaruga, ma ci sono alcuni indizi sulle sue origini:

Serebii Update: A brand new Pokémon has been teased in the Pokémon anime. Details @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/YiRvIMdK78 — Serebii.net (@SerebiiNet) April 14, 2023

Un fan attento potrebbe aver notato che il colore e la forma del nuovo Pokémon assomigliano a Terapagos, un leggendario che è stato rivelato durante il Pokémon Day all’inizio di quest’anno.

Terapagos è la mascotte del DLC di Scarlatto e Violetto, annunciato di recente, e i fan stanno cercando di trovare dei collegamenti diretti. La community sta cominciando a credere che potrebbe trattarsi di una forma “baby” del Pokémon, come Phione.

Nell’attesa di scoprire delle informazioni ufficiali, i fan possono dilettarsi con uno degli spin-off più amati della serie che è arrivato su Nintendo Switch Online.

