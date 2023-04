Nintendo Switch Online, disponibile gratis da ora un amato spin-off di Pokémon

Il giorno atteso da molti fan della saga di Pokémon è finalmente giunto: da questo momento è infatti disponibile ufficialmente uno degli spin-off più amati della saga sul Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online.

Stiamo parlando naturalmente di Pokémon Stadium, il simulatore di battaglie 3D basato sulla prima generazione di Rosso, Blu e Giallo, il che naturalmente significa che non è compatibile con i titoli di ultima generazione (trovate Scarlatto e Violetto su Amazon).

Proprio come annunciato la scorsa settimana, da oggi 12 aprile potete già iniziare a divertirvi con i vostri mostriciattoli preferiti di prima generazione, anche se purtroppo l’edizione disponibile su Nintendo Switch Online non avrà una feature importante.

Almeno per il momento non è possibile trasferire i vostri Pokémon da altre versioni: un limite che del resto sembrava inevitabile, considerando che la versione originale era compatibile solo con i giochi di prima generazione, non inclusi nel servizio in abbonamento.

Questo significa che dovrete accontentarvi di tutti i Pokémon a noleggio presenti nel gioco, con i quali potrete comunque costruire squadre competitive e mettervi alla prova con le numerose sfide del gioco, affrontando anche vecchie conoscenze.

Insieme a tutti i primi 151 primi compagni di avventure, potrete sfidare anche gli storici capipalestra della prima generazione, come Brock, Misty e Lt. Surge in numerose battaglie per testare la vostra conoscenza delle meccaniche di gioco.

Battle your way to the top of the championships or battle online with friends in Pokémon Stadium, now available on #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! #Nintendo64 pic.twitter.com/kyXmRYVt04 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 12, 2023

Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare gratuitamente anche Pokémon Stadium 2, anche se Nintendo non ha ancora annunciato una data d’uscita ufficiale: per il momento, vi consigliamo di verificare che la vostra app Nintendo 64 si sia regolarmente aggiornata, così da divertirvi con il vostro nuovo gioco gratuito.

Vi terremo naturalmente aggiornati con tutte le ultime novità in arrivo su Nintendo Switch Online o dalla serie Pokémon in generale: nel frattempo, la serie animata ha portato a termine una rivoluzione annunciata, dopo lo storico addio di Ash e Pikachu dopo ben 26 anni.

Nelle scorse ore è però arrivata un’altra brutta notizia per gli amanti dei giochi free-to-play: Rogue Company smetterà di essere supportato su Switch, a causa di prestazioni giudicate non all’altezza delle aspettative.