Ash e Pikachu dicono ufficialmente addio a Pokémon, dopo 26 anni

Nelle scorse ore è ufficialmente andata in onda l’ultima puntata dell’attuale stagione per la serie animata di Pokémon, che dopo 26 anni vedrà un cambiamento epocale: Ash e Pikachu non saranno più i protagonisti.

Il viaggio dell’eroe di Biancavilla si è infatti ufficialmente concluso dopo essere diventato il campione mondiale, motivo per il quale non vedremo Ash, Pikachu e tutti i suoi compagni più iconici nella nuova serie animata, ispirata alla storia raccontata in Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon).

In un certo senso, si potrebbe dunque dire che Scarlatto e Violetto abbiano causato la “morte” di Ash: a partire dalla prossima serie animata assisteremo infatti alle avventure di Liko e Roy, i due nuovi eroi della serie animata.

Pokémon ha però voluto offrire ai fan di Ash Ketchum la possibilità di vederlo in azione con una nuova mini-serie che ha concluso definitivamente le sue avventure: in seguito alla messa in onda dell’ultima puntata, i fan hanno deciso di porgere i loro omaggi a un eroe che — per quanto non sia mai realmente cresciuto — ha segnato più di una generazione di appassionati.

Tranquilli: Pikachu tornerà, anche se non sarà quello che ricorderemo.

GamesRadar+ segnala infatti che gli appassionati hanno mandato subito in tendenza l’hashtag #ThankYouAshAndPikachu, ovvero “Grazie Ash e Pikachu”, proprio subito dopo la messa in onda della puntata in lingua giapponese.

Un post in particolare ricorda che abbiamo assistito alle avventure di Ash e Pikachu per 26 anni e 1232 episodi, oltre che all’interno di 23 film: una longevità impressionante, al punto che secondo più di un fan «ha cambiato le nostre vite».

After almost 26 years, 1232 episodes, 23 movies, many adventures, meetings and partings, the Pokémon Anime about Ash and Pikachu has come to an end. But their journey continues and always will. Thank you for changing our lives, Ash and Pikachu. #anipoke #ThankYouAshAndPikachu

C’è invece chi ha preferito lasciare che fossero i loro disegni a parlare, come l’artista @toki_pokelun su Twitter che si è mostrata crescere insieme ad Ash Ketchum, senza mai abbandonare la passione per Pokémon.

Anche la doppiatrice inglese di Ash, Sarah Natochenny, ha voluto rendere omaggio ad Ash e in particolar modo alla storica voce originale del protagonista, Rica Matsumoto:

As I continue recording the final episodes of Ash and Pikachu's journey on Pokémon, I'd like to thank and congratulate the incredible woman who has inspired my performance as the English voice of Ash Ketchum for the last 17 years, @rica_matsumoto3. #ThankYouAshandPikachu

L’importanza che hanno avuto Ash e Pikachu nell’aiutare Pokémon ad arrivare al grande pubblico è sicuramente innegabile, ma per lo storico allenatore e il suo partner è finalmente giunto il momento di riposare, lasciando che siano altri giovani protagonisti a prendere il suo posto.

