La nuova serie animata di Pokémon senza Ash fa sul serio con un teaser trailer

Già lo scorso dicembre, The Pokémon Company aveva messo le mani avanti annunciando una vera e propria rivoluzione. Arrivato ai suoi attesi trionfi, infatti, Ash diceva addio al suo ruolo di protagonista, con una nuova serie anime dedicata ai Pokémon che conterà su personaggi completamente inediti.

In queste ore, la compagnia giapponese ha dato seguito alla cosa e ha pubblicato un teaser che ci introduce per qualche secondo al nuovo universo animato di Pokémon, con anche i nuovi protagonisti Liko e Roy, pronti a imbarcarsi «in un viaggio entusiasmante e pieno di colpi di scena!», promettono gli autori.

Potete vedere questo teaser direttamente in cima alla nostra notizia, già localizzato in italiano. In alternativa, lo trovate su YouTube a questo indirizzo.

Non ci viene ancora svelato quando noi italiani potremo vedere in azione la nuova serie anime nata dai videogiochi Pokémon, con solo un vago riferimento a un lancio nel 2023. In Giappone, invece, ci sarà un appuntamento di debutto il 14 aprile, con «uno speciale di un’ora» che offrirà, quindi, un primo assaggio a questa nuova epoca.

Attendiamo di capire quando vedremo la nuova serie animata in Italia

Mentre rimaniamo in attesa di novità in merito (per cui vi raccomandiamo di seguire anche il nostro sito gemello No Spoiler e il sito gemello Cultura Pop), vi ricordiamo che anche il fronte videoludico di casa Pokémon è sempre in fermento.

Proprio pochi giorni fa, sono stati confermati i DLC in arrivo per Pokémon Scarlatto e Violetto, che non hanno però convinto troppo il veterano della saga Salvatore Pilò: in un articolo, infatti, abbiamo ragionato su queste ultime novità, che danno una visione un po’ disunita di Paldea, non pienamente valorizzata nella sua lore, per quanto visto fino a ora.

Se volete saperne di più su Scarlatto e Violetto (potete comprarlo su Amazon) vi raccomandiamo la recensione del critico Nicolò Bicego, che ha preso in analisi tutti gli aspetti del gioco per Nintendo Switch. E se state cercando di orientarvi a Paldea in attesa della nuova serie animata, spazio ovviamente alle guide di SpazioGames.