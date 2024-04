C'è un Pokémon clone che potete giocare gratis

Esistono tanti cloni dei Pokémon esistono, ma a quanto pare da un po' ne esiste un altro - totalmente gratuito - che sembra essere davvero niente male.

Lasciando da parte Pokémon Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon), i fan non dicono mai no a esperienze per così dire "alternative".

Advertisement

Basti pensare del resto al successo di Palworld, che negli ultimi tempi ha comunque visto un calo di interesse niente male.

L'ultima ossessione dei fan dei Pokémon è il browser game gratuito PokéRogue, un roguelike che si concentra interamente sulle battaglie (via GamingBible).

Non c'è esplorazione, anzi, a dirla tutta non c'è nemmeno un mondo esterno da esplorare, solo battaglie. Ed è proprio questo che lo rende in fin dei conti così divertente.

Nel gioco dovrete inizialmente scegliere la vostra squadra. Avete a disposizione tutti gli starter della Gen 1-9, riprodotti in sprite animati che sembrano usciti dai giochi ufficiali dei primi anni Duemila.

La cura con cui sono stati creati gli sprite per ogni Pokémon uscito da allora è meticolosa: ogni starter vale tre punti e il vostro gruppo iniziale non può superare i dieci (quindi, tre starter per iniziare).

Ogni battaglia è come un livello di gioco vero e proprio: vincendo dieci battaglie, avrete liberato un piano, mentre tra una battaglia e l'altra potrete spendere i vostri guadagni in pozioni, rivitalizzanti e altri oggetti, oltre a scegliere un omaggio per passare alla battaglia successiva.

PokéRogue implementa oggetti provenienti da molti giochi Pokémon (come le esche di Pokémon GO) per creare situazioni interessanti.

Insomma, pur trattandosi di un clone - e con la possibilità che gli avvocati di Nintendo partano all'attacco quanto prima - il gioco in questione è sicuramente da provare se siete fan sfegatati dei mostriciattoli collezionabili (cliccando qui).

Parlando invece di novità ufficiali, Leggende Pokémon Z-A è stata la novità chiave dell'ultimo Pokémon Presents.