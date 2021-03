La nuova frontiera del gaming: ecco ASUS ROG Phone 5

Per la famiglia ASUS ROG Phone è venuto il momento di accogliere un nuovo discendente: stiamo parlando di ROG Phone 5, presentato di recente in un evento dedicato da ASUS, e che vuole rappresentare la nuova frontiera delle piattaforme da gioco su mobile. Il telefono, proposto nelle varianti standard, Pro e Ultimate, è equipaggiato in tutti i casi con Qualcomm Snapdragon 855 5G Mobile Platform – ideale sia per il gaming che per affermarsi come un’avanguardia tra le più veloci tecnologie di connessione. Inoltre, per la prima volta in uno smartphone troviamo fino a 18 GB di memoria LPDDR5.

Il nuovo ROG Phone vanta anche il rinnovato sistema di dissipazione GameCool 5, a cui si affianca un rinfrescato Armoury Crate, il “pannello di controllo” ricco di funzionalità e possibilità che vi mostrammo da vicino nella nostra recensione del precedente ROG Phone 3. A completare le dotazioni troviamo il display AMOLED HDR 10+ capace di mostrare immagini fluidissime, grazie al refresh rate di 144 Hz, e una latenza di solamente 24,3 ms al tocco.

ASUS ROG Phone 5

«Il display all’avanguardia è stata una caratteristica distintiva di ROG Phone sin dalla sua prima generazione e la serie ROG Phone 5 continua questa tradizione. Dotato di una frequenza di campionamento al tocco di 300 Hz, leader del settore, il display AMOLED da 144 Hz / 1 ms, realizzato da Samsung, offre un’esperienza di gioco estremamente fluida, con una latenza al touch davvero bassa. Frutto della collaborazione con la principale azienda di elaborazione visiva Pixelworks®, la qualità delle immagini – già straordinaria – è ulteriormente migliorata grazie all’ottima fedeltà cromatica con Delta-E <1, alla nuova tecnologia HDR always-on, che migliora le immagini non HDR, e uno schermo protetto dalla soluzione Corning® Gorilla® Glass Victus™, più resistente che mai. La serie ROG Phone 5 è realizzata per durare e per vincere» ha spiegato ASUS nella nota ufficiale con cui ci ha raggiunto.

Torna anche la tecnologia AirTrigger, che “simula” i grilletti dei controller permettendovi di fare pressione sul dorso laterale del telefono, interagendo così con i vostri giochi preferiti. Non è però l’unica, come ci spiega ASUS:

Controllo totale è la parola d’ordine per la serie ROG Phone 5, che, con il sistema di AirTrigger 5, radicalmente aggiornato, offre ora ai gamer tre modalità distinte per interagire con il proprio ROG Phone 5, permettendo un livello di controllo del gioco impareggiabile. AeroActive Cooler 5 ora dispone anche di due pulsanti fisici aggiuntivi, consentendo un’autentica esperienza di gioco simile a quella su console.

Le colorazioni di ASUS ROG Phone 5

Per animare tutto queste serve, ovviamente, una batteria all’altezza: per non lasciare a piedi i videogiocatori, ASUS ha dotato il suo ROG Phone di una batteria da 6000 mAh, con caricatore HyperCharge da 65 watt – ideale per una ricarica rapida.

«Per garantire un tempo maggiore di accessione dello schermo e, in generale, allungare la durata dell’enorme batteria da 6000 mAh, la serie ROG Phone 5 è stata perfezionata utilizzando nuove ottimizzazioni software e meccanismi di risparmio energetico: ciascun utente potrà impostare, ad esempio, un limite massimo di ricarica, ricaricare la batteria lentamente e a ritmo costante o pianificare gli orari di ricarica. Non mancano meccanismi passivi di risparmio energetico, per limitare le app inattive e fornire fino al 67% di risparmio energetico in più. La serie ROG Phone 5 garantisce sempre la migliore efficienza energetica, qualunque sia l’utilizzo».

Viene posto ulteriormente l’accento anche sul comparto audio di ROG Phone 5, con un doppio speaker simmetrico che permette un’esperienza stereo a tutti gli effetti. Inoltre, e sarà felice chi gioca con cuffie cablate, rimane il jack da 3,5 mm, ormai sparito da tantissimi smartphone:

Il sistema audio GameFX della serie ROG Phone 5 ora incorpora un doppio speaker simmetrico a 7 magneti per effetti sonori stereo veramente bilanciati. Ottimizzato in collaborazione con gli specialisti dell’audio Dirac, la qualità del suono proiettata catturerà le percezioni uditive dell’utente per portarle in un’altra dimensione. È, inoltre, presente un ingresso jack per cuffie da 3,5 mm e un ESS DAC di livello hi-fi per l’elaborazione audio loseless.

La scheda tecnica di ASUS ROG Phone 5

CPU Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G Mobile Platform (2.84 GHz) con Processore Octa-Core a 5 nm, 64-bit GPU Qualcomm® Adreno™ 660 UI Android™ 11 con rinnovata interfaccia ROG UI Display Display AMOLED da 6.78″, aspect ratio 20.4:9 (2448×1080), refresh rate a 144 Hz e 1 ms di tempo di risposta Dimensioni 173 x 77 x 10 mm Peso 237g Batteria 6000 mAh Memoria ROG Phone 5: fino a 16 GB RAM LPDDR5

ROG Phone 5 Pro: 16 GB RAM LPDRR 5

ROG Phone 5 Ultimate: 16 GB RAM PDRR 5 Archiviazione ROG Phone 5: fino a 256 GB UFS 3.1

ROG Phone 5 Pro: 512 GB UFS 3.1

ROG Phone 5 Ultimate: 512 GB UFS 3.1 Fotocamera frontale 24 MP Fotocamera posteriore 64 MP (camera principale Sony® IMX686) + 13 MP (125° lente grandangolare) + 5 MP (Macro)

Disponibilità e prezzi di ASUS ROG Phone 5

Di seguito disponibilità e prezzi per i diversi modelli:

ASUS ROG Phone 5 16 GB RAM e 256 GB storage : già in pre-ordine, 999€ IVA inclusa

: già in pre-ordine, 999€ IVA inclusa ASUS ROG Phone 5 12 GB RAM e 256 GB storage : già in pre-ordine, 899€ IVA inclusa

: già in pre-ordine, 899€ IVA inclusa ASUS ROG Phone 5 8 GB RAM e 128 GB storage : da aprile su sito ufficiale ASUS, 799€ IVA inclusa

: da aprile su sito ufficiale ASUS, 799€ IVA inclusa ASUS ROG Phone 5 Pro 16 GB RAM e 512 GB storage : da aprile a 1.199€ IVA inclusa

: da aprile a 1.199€ IVA inclusa ASUS ROG Phone 5 Ultimate 18 GB RAM e 512 GB storage: da maggio (ed. limitata) a 1.299€ IVA inclusa.

ASUS sottolinea che tutti coloro che acquisteranno un qualsiasi modello avranno diritto a un Pass Stadia Pro di tre mesi, incluso con il telefono.