La Holiday’s Buyers Guide torna sul Forum, per un Natale tutto da videogiocare!

Ebbene si, anche per quest’anno, lo Staff della sezione PlayStation del Forum di SpazioGames ha lanciato l’iniziativa invernale per eccellenza: la Holiday’s Buyers Guide!

Per chi non la conoscesse, questa simpatica manifestazione virtuale, ha lo scopo di consigliare a tutti i lettori del forum, i migliori titoli giocati dalla community (così come quelli magari da evitare), al fine di poter avere, sotto le festività natalizie, qualcosa di divertente da giocare da soli od in compagnia. Quotidianamente infatti, verranno pubblicate sia le classifiche dello Staff, e sia quelle degli utenti, in modo da avere un panorama il più completo possibile sui videogiochi sbarcati nel 2020.

Siete curiosi di scoprire i gusti di addetti ai lavori e community? Allora non dovrete fare altro che visitare questa discussione e monitorarla spesso, perché si aggiornerà repentinamente con nuovi contenuti!

LINK HOLIDAY’S BUYERS GUIDE 2020

Un caloroso ringraziamento allo Staff della sezione PlayStation:

Vc3nZ_92

zaza50

bigocelot

DARK3N

GaF

Giamast

Jack 95

SolidSnake91