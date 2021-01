La grafica della demo di Resident Evil Village PS5: ecco quello che sappiamo

Durante la serata di oggi, Capcom ha alzato il sipario su Resident Evil Village, svelando che il gioco uscirà anche su console old-gen a partire dal prossimo mese di maggio.

Una demo è da ora disponibile in esclusiva assoluta su console PS5 – chiamata Maiden – tanto che in molti si sono chiesti come e quanto questo primo assaggio mette in mostra la potenza di PlayStation 5, e in che modo il team abbia sfruttato la tecnologia offerta dalla console Sony.

Il Producer Peter Fabiano ha confermato che nella demo “sarai in grado di goderti il ​​ray tracing e l’audio 3D di PS5”, confermando che questo primo assaggio è progettato per sfruttare appieno la tecnologia che sarà inclusa anche nel gioco finale.

Quindi, a conti fatti, Maiden è una reale anteprima di ciò che ci aspetta sulla console di nuova generazione per quanto riguarda l’ottavo capitolo della saga di survival horror. Fabiano ha poi continuato, dichiarando:

Per Maiden, o meglio, per Resident Evil Village, volevamo creare un gioco con una grafica meravigliosa, un frame rate elevato e tempi di caricamento brevi che non rovinassero l’esperienza coinvolgente del gioco da parte delle persone. La tecnologia che abbiamo mostrato nello showcase ha aiutato il director a realizzare la sua visione del gioco giocato, oltre alla visione del direttore artistico.

La demo di Maiden per Resident Evil Village è disponibile a partire da oggi su PS5. Potete anche preordinare il gioco su PlayStation 5 e PlayStation 4 tramite PS Store per assicurarvi una mini colonna sonora esclusiva.

Coloro che decideranno di acquistare il gioco su PS4 avranno diritto a un aggiornamento digitale alla versione PS5 senza costi aggiuntivi.

Resident Evil Village arriverà su PS4 e Xbox One, oltre che sulle già annunciate versioni PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 7 maggio 2021.