La crescita del calcio femminile passa anche per FIFA 23: prima calciatrice in copertina

Sappiamo tutti che FIFA 23 sarà un episodio molto particolare della serie calcistica firmata da Electronic Arts. Sarà, infatti, l’ultimo capitolo sviluppato con l’idillio tra la FIFA ed EA, con la compagnia statunitense che dalla prossima stagione produrrà il suo EA Sports FC.

Prima di allora, però, c’è spazio per un ultimo FIFA, che ora è ufficiale e proprio in questi minuti ha svelato un primissimo dettaglio per tutti gli appassionati di pallone: per la prima volta, avremo anche una calciatrice in una copertina.

Presentando la cover ufficiale della Ultimate Edition del titolo, infatti, EA ha fatto sapere che a tornare come volto del gioco sarà Kylian Mbappé, fuoriclasse della nazionale della Francia e del Paris Saint-Germain. A fargli compagnia, però, nella Ultimate Edition sarà Sam Kerr, bomber del Chelsea e della nazionale dell’Australia.

Mbappé e Kerr nella Ultimate Edition di FIFA 23

La calciatrice, che nelle sue 78 presenze complessive nei Blues vanta la bellezza di 61 reti, è così la prima donna in assoluto a presenziare nella copertina di un videogioco di calcio. In precedenza ha incantato anche nella NWSL, dove in forza ai Chicago Red Stars ha messo insieme 43 presenze e ben 35 gol.

L’artwork realizzato da EA per la Ultimate Edition di FIFA 23 vede Mbappé e Kerr affiancati con le divise dei rispettivi club, mentre notiamo i riferimenti a HyperMotion 2 – lecito, quindi, aspettarsi novità e migliorie rispetto all’HyperMotion visto nel precedente FIFA 22.

Vi presentiamo le Cover Star di #FIFA23:@samkerr1 e @KMbappe ⭐️⭐️ Due fenomeni del reparto offensivo.

Una coppia d'attacco definitiva. Scoprite il reveal completo il 20 luglio. pic.twitter.com/TRL3HSEtie — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) July 18, 2022

Vi proponiamo di seguito tutte le immagini rese disponibili da EA per la boxart della Ultimate Edition del gioco.

Rimaniamo ora in attesa di ulteriori dettagli: la presenza di Kerr in copertina sembra preludere a un importante spazio per il calcio femminile nel gioco – in un momento in cui stiamo vedendo l’Europeo England 2022 e anche le nostre Azzurre sono impegnate sul rettangolo di gioco.

Attendiamo inoltre di scoprire su quali licenze potrà contare FIFA 23 (ne conosciamo già alcune di EA Sports FC), ora che il concorrente eFootball sembra sempre più agguerrito nel dargli filo da torcere.