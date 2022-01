La Caccia Selvaggia di The Witcher vista da vicino è davvero spaventosa

La Stagione 2 di The Witcher è disponibile in esclusiva sul catalogo di Netflix ormai da diverse settimane e ha già senza dubbio raggiunto un enorme successo.

Henry Cavill è quindi tornato a vestire i panni di Geralt di Rivia, lo strigo ammazza-mostri più famoso dell’universo creato dalla penna di Andrzej Sapkowski, in una stagione che comincia ad entrare nel vivo della vicenda mettendo in scena principalmente il nucleo del contenuto de Il Sangue degli Elfi, primo vero e proprio romanzo della saga.

Dopo il grande successo della seconda stagione, spuntano adesso online delle concept art dedicate al look di uno degli antagonisti principali della serie, che abbiamo imparato a conoscere soprattutto nel terzo capitolo della saga di videogiochi.

Si tratta della Caccia Selvaggia, gruppo di formato da quelli che si credevano essere fantasmi al galoppo nel cielo, non morti che cavalcano destrieri spettrali che costituiscono un presagio di morte e guerra. Sarà effettivamente così o sotto c’è dell’altro?

È presente un video esplicativo su YouTube in cui vengono mostrate le concept art su cui si è basata la realizzazione del look della Caccia dello show di Netflix. Il video mostra la realizzazione accurata delle armature scheletriche, gli elmi inquietanti e anche il look peculiare delle cavalcature, il tutto per rendere perfettamente l’individualità di ogni singolo membro del gruppo.

Per come sono finite le cose durante il season finale sicuramente la Caccia Selvaggia sarà ampiamente approfondita nelle prossime stagioni, e ce lo conferma anche la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, che afferma che ognuno dei personaggi della Caccia ha una storia, che verrà dunque presumibilmente analizzata nel proseguo delle stagioni.

