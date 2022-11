Kratos e Atreus di God of War prendono letteralmente «vita»

God of War Ragnarok, la nuova avventura di Kratos e Atreus, è ormai tra noi, visto che il gioco è disponibile a partire dal 9 novembre scorso.

L’atteso sequel del titolo d’azione e d’avventura uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante) è infatti giocabile su PS4 e PS5, riportando in auge la coppia padre-figlio più famosa del mondo dei videogiochi.

Ora, tra un Easter Egg e l’altro, qualcuno ha deciso di realizzare il Kratos e Atreus più realistici di sempre, due cosplay in grado di lasciare letteralmente a bocca aperta.

Come riportato sulla sua pagina social personale, il bravissimo Maul Cosplay ha riportato alcuni scatti che lo ritraggono nei panni del dio della guerra più realistico di sempre.

«Ovviamente, non c’è cosplay di God of War Ragnarok senza Atreus. […] Non solo abbiamo dovuto realizzare questi due costumi in 6 settimane, ma anche trovare la giusta vestibilità per Atreus», ha spiegato Maul nel post social ufficiale.

E ancora: «Siamo così felici di aver trovato Korriban Cosplay, visto e considerato sembra nato per vestire i panni del Ragazzo!»

Poco sotto, potete ammirare alcuni scatti dei due cosplayer con gli abiti di scena (realmente impressionanti).

Maul, il cui vero nome è Ben Schamma, è uno stuntman, attore, make up artist e cosplayer, noto tra la community di gamer anche per alcuni favolosi lavori su personaggi come Snake o Geralt.

I due cosplay in questione sono così realistici e dettagliati, sia per quanto riguarda gli abiti dei personaggi che le loro armi, che sembrano usciti direttamente dal gioco in movimento.

Considerando inoltre che l’unico Kratos in live action visto fino a questo momento è quello di Ben Stiller per uno spot promozionale ufficiale PlayStation, c’è da dire che la qualità non manca.

Restando in tema, sulle nostre pagine vi abbiamo anche mostrato un filmato ha messo in evidenza le differenze tra le versioni PS4, PS4 Pro e PS5 del titolo PlayStation.

Ma non solo: avete letto che alcuni sviluppatori di Sony Santa Monica a quanto pare stavano “dando di matto” solo tre mesi fa?