Kratos di God of War è di tendenza su Twitter (e c’entra Thanos)

Durante la giornata di ieri, 30 dicembre, gli utenti di Twitter si sono accorti che il nome Kratos era stranamente tornato di tendenza su Twitter. Inutile dire che in molti hanno sperato che potesse trattarsi di qualche novità legata al secondo capitolo di God of War, chiamato provvisoriamente Ragnarok, in uscita nel 2021 su PS5. A quanto pare, così non è stato.

Il motivo per cui il celebre Dio della Guerra è di tendenza sul social, insieme al cattivo della saga di Avengers, Thanos, è un altro (ed è anche piuttosto divertente). Gli utenti vogliono infatti sapere chi vincerebbe in una ipotetica lotta tra i due personaggi.

Thanos è infatti uno dei cattivi più potenti dell’universo Marvel. In Avengers: Infinity War ha messo in ginocchio l’intero universo dopo aver spazzato via metà delle sue forme di vita. Dal canto suo, Kratos è invece noto per aver seminato morte e distruzione nel pantheon delle divinità greche e asgardiane.

Per quanto bizzarro, quindi, un duello tra le due figure non sarebbe poi così assurdo.

A fight to death who’s winning?? Thanos OR Kratos pic.twitter.com/NAOMRgQvoJ — NNAYI (@nnayidavid) December 30, 2020

Curioso come Cory Barlog in persona, ossia il director del reboot di God of War uscito su PS4 nel 2018, abbia sorpreso tutti con un pizzico di ironia, rispondendo al tweet in questione:

Chi sono questi?

Ricordiamo infine che Kratos e Thanos sono entrambi apparsi in Fortnite, il battle royale di Epic Games, sebbene un crossover “ufficiale” tra i franchise Marvel e Sony appare piuttosto improbabile (per non dire impossibile).

Ricordiamo in ogni caso che

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4 (ed è giocabile in retrocompatibilità su PS5). Il sequel – chiamato al momento con il titolo provvisorio di God of War: Ragnarok – è invece previsto nel corso del 2021, sebbene del gioco al momento si sappia ancora poco o nulla.