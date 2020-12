Il creatore del God of War originale gioca al reboot del 2018: cosa ne pensa?

Nel 2005, sull’allora popolarissima PS2, vedeva la luce God of War, gioco prodotto da SCE Studios Santa Monica. Si trattava di una sorprendente avventura d’azione ispirata alla mitologia greca, una sorta di mix ideale tra il gameplay di Devil May Cry e lo stile di Prince of Persia. La prima avventura di Kratos fu un successo travolgente, in grado di dare vita a una franchise di successo lungo intere generazioni.

Nel corso dei vari capitoli lo sviluppo è passato di mano più volte, sebbene il creatore originale David Jaffe si è sempre sentito coinvolto in prima persona nello sviluppo dei vari giochi, ad eccezione dell’ottimo reboot del 2018 su console PlayStation 4, chiamato semplicemente God of War, in grado di dare nuova linfa alla serie.

I grandi panorami del settentrione

Ora, Jaffe ha lasciato intendere di aver finalmente messo mano all’ultima avventura di Kratos su PS4, tanto da iniziare un playthrough sul YouTube relativamente al cosiddetto “God of War di Cory Barlog“.

A quanto pare, il gioco è di suo gradimento: in un recente video della serie Let’s Play, Jaffe ha raggiunto la parte dell’avventura poco prima di Helheim, dove Kratos recuperare per la prima volta le Blades of Chaos viste anche nel gioco originale. L’entusiasmo del director nell’ammirare (e usare) l’arma iconica del Dio della Guerra non ha prezzo.

I will admit: this was nice to see! Thanks for keeping him alive and relevant @corybarlog and @SonySantaMonica! :) https://t.co/topDWMplgw — David Jaffe (@davidscottjaffe) December 30, 2020

In un tweet aggiuntivo, rispondendo ai fan, Jaffe ha ammesso che la sequenza con le Blades of Chaos è davvero clamorosa, tanto che ha ringraziato apertamente Cory Barlog e Santa Monica Studio per aver tenuto in vita Kratos e God of War.

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4 (ed è giocabile in retrocompatibilità su PS5). Il sequel – chiamato genericamente God of War: Ragnarok – è atteso nel corso del prossimo anno.