Kojima Productions: il compositore di Death Stranding è al lavoro su ‘qualcosa’

Poco più di un anno fa usciva sugli scaffali dei negozi Death Stranding, l’ultimo – eccellente – titolo prodotto e sviluppato da Hideo Kojima, papà della saga di Metal Gear Solid.

Dopo l’uscita dell’avventura di Sam Porter Bridges, sono in molti ad essersi domandati cosa avesse in mente per il futuro il geniale designer giapponese, sebbene svariati indizi lasciassero intendere che Kojima-san possa essere attualmente al lavoro su un titolo horror (di cui, al momento, si sa poco e niente).

Ora, però, qualcosa si muove: Ludvig Forssell, ossia il compositore della colonna sonora di Death Stranding, ha pubblicato un tweet che lascia viaggiare con la fantasia i giocatori di tutto il mondo.

First “COVID recording” this year (for undisclosed project). Super happy with the results! pic.twitter.com/bpMrD3jAOB — Ludvig Forssell (@Ludvig_Forssell) October 21, 2020

Prima “registrazione COVID” di quest’anno (per un progetto non ancora rivelato). Super soddisfatto dei risultati!

A quale “progetto” fa riferimento Forssell? Considerando che l’autore figura al momento come Audio Director per Kojima Productions è molto improbabile che stia lavorando a qualcosa che non riguardi il nuovo e attesissimo gioco di Hideo Kojima. Inutile dire che, allo stato attuale delle cose, è davvero impossibile sapere di cosa si tratta.

Ricordiamo che lo scorso settembre di quest’anno, il mangaka horror giapponese Junji Ito aveva reso noto di essere interessato a lavorare assieme a Kojima, dopo il progetto (mai nato) Silent Hills/P.T. che vedeva la partecipazione del creatore di Solid Snake assieme al regista Guillermo del Toro e l’attore Norman Reedus.

Insomma, al netto delle ipotesi, la probabilità che molto presto Kojima riveli ufficialmente al mondo il suo nuovo progetto, sono davvero molto alte. La speranza, ovviamente, è che ciò accada nel più breve tempo possibile.