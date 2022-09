Koei Tecmo Special Program al Tokyo Game Show 2022 | Tutti gli annunci e i trailer

Tra i diversi appuntamenti al Tokyo Game Show 2022 abbiamo visto anche quello con Koei Tecmo, che ha deciso di dedicare più o meno un’ora di chiacchierate e gameplay soprattutto a due giochi – con un terzo che è andato a fare brevemente da intervallo.

Se state cercando di orientarvi tra i diversi appuntamenti in streaming dei publisher, quindi, vediamo quali sono stati gli annunci e i trailer all’evento Koei Tecmo al Tokyo Game Show 2022.

Atelier Ryza 3

Praticamente metà dello show è stata dedicata a chiacchierare e mostrare video a tema Atelier Ryza 3. Già annunciato qualche giorno fa durante il Nintendo Direct, questo nuovo episodio della celebre serie arriverà il prossimo 24 febbraio su PC (Steam), Nintendo Switch e console PlayStation.

Di seguito vi riproponiamo tutti i video disponibili a tema pubblicati da Koei Tecmo in queste ore, anche se potete direttamente vedere la replica dell’evento nel video in embed di sopra (dal minuto 23:03 a 45:26).

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse

A sua volta visto anche durante il Nintendo Direct di pochi giorni fa, il ritorno di questo episodio classico di Project Zero ha fatto rapidamente da intervallo tra i due giochi maggiori dello show di Koei Tecmo al TGS 2022.

Lo abbiamo visto in azione in un trailer che circolava già da qualche ora e che trovate di seguito. L’uscita è attesa su tutte le piattaforme a inizio 2023.

Wo Long: Fallen Dynasty

Era il più atteso ed effettivamente non si è certo riservato: Wo Long: Fallen Dynasty si è mostrato in lungo e in largo durante lo show di Koei Tecmo al TGS 2022, svelandoci soprattutto come funzioneranno le sue meccaniche in un lungo video gameplay.

Potete vederlo di seguito, sia nella versione estesa che nella raccolta di raccomandazioni pubblicate dal publisher. In aggiunta, trovate il segmento sul gioco nella replica dell’evento dal minuto 48:13 a praticamente la conclusione della manifestazione (merchandise incluso).

Vale anche la pena ricordare che, durante l’evento, è stato confermato l’arrivo di una demo su PS5 e Xbox Series X per il gioco: vi abbiamo riferito tutti i dettagli sul download nella nostra notizia.

Questo conclude la presentazione di Koei Tecmo.

