Knuckles, lo spin-off di Sonic prende forma con il cast ufficiale

Sonic the Hedgehog 3 arriverà nelle sale cinematografiche in tempo per il Natale del 2024, ma a quanto pare Paramount ha però appena confermato anche il cast di Knuckles, serie spin-off dedicata all’omonimo personaggio.

Complice anche il successo di giochi come Sonic Mania Plus (che potete acquistare su Amazon con consegna rapida) l’icona SEGA è tornata negli ultimi tempi sulla cresta dell’onda.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Sonic 2 – Il Film è riuscito a riportare sul grande schermo molti dei personaggi SEGA più amati di sempre.

Considerando quindi il clamore generato dal sequel, non sorprende che i lavori su uno spin-off televisivo stiano per prendere il via, tanto che il cast sembra essere davvero niente male.

Come riportato anche da Variety, la serie live-action Knuckles, interpretata da Idris Elba, è stata presentata da Paramount+ con un cast completo.

La serie era stata annunciata per la prima volta nel febbraio 2022 e, oltre a Elba, vedremo anche Adam Pally (Happy Endings, The Mindy Project) come il protagonista della serie, interpretando ancora una volta il ruolo di Wade Whipple dal franchise cinematografico.

Il film si svolgerà tra gli eventi di Sonic the Hedgehog 2 e Sonic the Hedgehog 3, che dovrebbe arrivare nelle sale il 20 dicembre 2024. Nella serie, Knuckles accetta di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna, secondo la sinossi ufficiale.

Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don’t Look Up) ed Ellie Taylor (Ted Lasso) reciteranno nella serie. Rory McCann (Game of Thrones) sarà una guest star, così come Tika Sumpter, che riprenderà il ruolo di Maddie dai film. Ulteriori casting saranno annunciati in seguito.

La produzione della serie è in corso a Londra. John Whittington, che ha lavorato alla sceneggiatura di Sonic the Hedgehog 2, ha scritto l’episodio pilota, oltre a ricoprire il ruolo di sceneggiatore e produttore esecutivo della serie. Brian Schacter e James Madejski figurano come sceneggiatori.

Jeff Fowler, che ha diretto entrambi i film di Sonic, dirigerà l’episodio pilota e sarà produttore esecutivo della serie. Neal H. Moritz e Toby Ascher di Original Film e Toru Nakahara – tutti membri del team creativo dei film – figurano come produttori esecutivi, così come Elba. Ged Wright, Brandon Trost, Jorma Taccone e Carol Banker dirigeranno gli altri episodi, prodotti da Paramount Pictures e SEGA of America.

Proprio Fowler si è sempre detto assolutamente aperto alla realizzazione di vari sequel che mostrino ancora più personaggi tratti dall’universo di Sonic.

Vero anche che i fan del riccio blu hanno paura che il grande Jim Carrey possa non tornare nel terzo film, magari nuovamente nei panni del Dr. Robotnik.