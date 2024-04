Knuckles, il primo episodio è gratis: ecco dove vederlo

La serie live-action di Sonic, Knuckles, interpretata da Idris Elba, è stata presentata da Paramount+ ed è ora disponibile.

Complice anche il successo di giochi come Sonic Mania Plus (che potete acquistare su Amazon) l'echidna rossa antropomorfa è tornata in uno show tutto suo.

Nella serie, Knuckles accetta di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna, secondo le informazioni note.

Ora, come riportato anche da VGC, il primo episodio della serie dedicata a Knuckles è visionabile gratuitamente, da ora, su YouTube. Lo trovate nel player sottostante.

La serie di sei episodi, che si svolge tra i film di Sonic 2 e 3, è stata lanciata la scorsa settimana in esclusiva su Paramount+.

Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don't Look Up) ed Ellie Taylor (Ted Lasso) sono i protagonisti.

Rory McCann (Game of Thrones) sarà una guest star, così come Tika Sumpter, che riprenderà il ruolo di Maddie direttamente dai film.

La produzione della serie si è tenuta a Londra. John Whittington, che ha lavorato alla sceneggiatura di Sonic the Hedgehog 2, ha scritto l'episodio pilota, oltre a ricoprire il ruolo di sceneggiatore e produttore esecutivo della serie. Brian Schacter e James Madejski figurano come sceneggiatori.

Jeff Fowler, che ha diretto entrambi i film di Sonic, ha diretto il primo episodio ed è produttore esecutivo della serie.

Neal H. Moritz e Toby Ascher di Original Film e Toru Nakahara - ossia tutti membri del team creativo dei film - figurano come produttori esecutivi, così come Elba.

Ged Wright, Brandon Trost, Jorma Taccone e Carol Banker hanno diretto gli altri episodi, prodotti da Paramount Pictures e SEGA of America.

Proprio Fowler si è sempre detto assolutamente aperto alla realizzazione di vari sequel che mostrino ancora più personaggi tratti dall’universo di Sonic.