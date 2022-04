Kit mouse, cuffie, tappetino e tastiera a meno di 30€ su Amazon!

Stavate cercando un’ottima occasione per rinnovare la vostra postazione PC? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere un kit 4 in 1 di Orzly a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il kit 4 in 1 Orzly è composto da mouse e tastiera da gaming, tappetino e cuffie gaming, offrendo un pacchetto completo (ideale anche per un regalo) per il giocatore PC moderno.

Il mouse RX250-M è dotato di LED RGB e fornisce una sensibilità da 800 a 3.200 DPI grazie al sensore integrato. Adatto per i gamer ambidestri, il dispositivo disponibile anche di una rotellina scorrevole di precisione.

La tastiera RX250-K presenta una retroilluminazione RGB dei tasti, anti-ghosting con rollover a 19 tasti e la massima silenziosità, grazie al sistema di attivazione a membrana. Non mancano i tasti funzione per accedere alle varie impostazioni multimediali e le levette posteriori per un maggior comfort durante la digitazione.

Le cuffie RX250-H, che potete usare con qualsiasi dispositivo dotato di uscita jack da 3,5 mm, offrono padiglioni imbottiti per la massima comodità durante le sessioni di gioco più lunghe, nonché un suono chiaro e pulito. Il microfono più essere escluso facilmente e sono presenti i comandi direttamente sul cavo.

Infine, il tappetino, delle dimensioni di 287x244x3 mm, offre un’ampia area di scorrimento per il vostro mouse e presenta una base di gomma che previene che scivoli via. La sua struttura permette di arrotolarlo, così da trasportarlo facilmente con voi.

Solitamente il kit 4 in 1 Orzly viene proposto a 39,99€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 29,73€, con uno sconto del 26%, pari a un risparmio reale di oltre 10€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare tanti accessori PC notevolmente sul loro prezzo di acquisto usuale.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.