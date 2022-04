Kingdom Hearts 4, nostalgia del “vecchio” Sora? Abbiamo buone notizie

Square Enix ha da poco svelato ufficialmente Kingdom Hearts 4, l’atteso quarto capitolo del franchise crossover in collaborazione con Disney.

Ambientato subito dopo gli eventi accaduti nel finale di Kingdom Hearts III (che potete acquistare a soli 10 euro su Amazon), il gioco proporrà una storia nuova di zecca ma con gli stessi personaggi di sempre, incluso Sora, il quale sembrava avere un look differente rispetto al passato.

Nel primo trailer ufficiale di Kingdom Hearts 4, abbiamo visto il protagonista in una città giapponese e più cresciuto, oltre al fatto che sembrano essere sparite le classiche “scarpe da clown” tipiche del giovane eroe.

Se i fan hanno già scoperto dove abita Sora, ora è il director Tetsuya Nomura a svelare un dettaglio davvero interessante sul gioco, ossia che il Sora classico apparirà nel nuovo KH4.

Come riportato anche da The Gamer, Nomura ha confermato via Famitsu che il nuovo look realistico di Sora è specifico per Quadratum, e che tornerà al suo aspetto normale non appena lascerà quel mondo.

Il nuovo design mostra un abito nuovo di zecca che sembra uscito da Final Fantasy 15, oltre a mancare delle iconiche scarpe da clown.

Sora è stato anche visto sfoggiare un taglio di capelli molto più realistico che attenua le punte in modo piuttosto marcato.

Molti fan erano preoccupati che Kingdom Hearts 4 si sarebbe sbarazzato dello stile della serie per spostarsi verso un look più realistico, ma quanto pare non sarà così.

Square Enix ha in ogni caso ammesso che il gioco sarà l’inizio di una nuova saga e che la serie Seekers of Darkness è ormai da ritenersi conclusa del tutto.

In attesa di scoprire davvero tutte le novità sul titolo, sulle pagine di SpazioGames abbiamo da poco provato a fare il punto della situazione e pensare a quale potrebbe essere il futuro della saga proprio grazie a Kingdom Hearts 4.