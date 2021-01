In Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand era così prima di Keanu Reeves: le immagini

C’è stato un tempo, mentre i lavori su Cyberpunk 2077 procedevano, in cui Johnny Silverhand non aveva (ovviamente) le fattezze di Keanu Reeves, il celebre attore che è stato poi ingaggiato da CD Projekt RED per dare volto e voce al rocker leggendario di Night City. Qual era, allora, l’aspetto di questo iconico personaggio del mondo distopico inventato da Mike Pondsmith, secondo gli artisti di CD Projekt? Finalmente, abbiamo la risposta a questa piccola curiosità.

A fornircela è la senior concept artist Lea Leonowicz, che sul suo profilo sul sito ArtStation ha condiviso alcune delle sue bozze che mostrano Johnny prima che assumesse l’aspetto di Reeves. Il rocker aveva lo stesso fisico prestante ma asciutto, e anche l’outfit da musicista che richiama un po’ gli anni d’oro del metal, nei nostri ’80, è abbastanza evidente. Dalla cintura borchiata ai pantaloni attillati, nel design finale Johnny aveva già il braccio sinistro meccanizzato ed era proposto in una variante in cui indossava sul petto un gilet tattico.

Il design finale di Johnny Silverhand, prima di Keanu Reeves

Prima di arrivare a questo look, che è quello che abbiamo poi visto anche in Cyberpunk 2077 – solo, con il volto di Reeves – l’artista aveva sperimentato con diverse idee, che trovate di seguito.

Notiamo così un Johnny che in alcuni casi ha il braccio protesico a destra anziché a sinistra, mentre sperimenta anche con bandane, fondine cosciali e diverse canottiere dei Samurai, oltre a una giacca di pelle con le maniche arrotolate sui gomiti. Da notare anche che, nel primo design, i capelli “selvaggi” erano calati sul lato del viso.

Alcune delle bozze realizzate per Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077

In un altro concept art possiamo anche vedere da vicino i tatuaggi di Johnny – e speriamo di non essere i soli a notare un richiamo ai Metallica in “Injustice for All”, che mostrando l’iconica Giustizia bendata accompagna a quello che è quasi il nome di un album della nota band thrash metal anche il serpente che ne è simbolo e che presenzia nella cover del cosiddetto black album.

I tatuaggi di Johnny visti da vicino

Al di là dei riferimenti e delle citazioni musicali, sappiamo poi che Silverhand nel gioco finale ha assunto l’aspetto di Keanu Reeves, affermatosi come vero e proprio testimonial delle ambizioni del gioco di ruolo di CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia dal 10 dicembre. In virtù delle evidenti problematiche tecniche che hanno reso ostico giocarci su console, CD Projekt sta lavorando a una patch maggiore che dovrebbe arrivare a breve, e a cui seguirà un altro aggiornamento il prossimo mese di febbraio. Solo più in là nell’anno, invece, ci saranno versioni del gioco appositamente per PS5 e Xbox Series X|S, con le console next-gen che sono ora supportate solo se giocate in retrocompatibilità.