Jurassic World, il film sarebbe potuto essere un gioco di Steven Spielberg

Il franchise cinematografico più famoso del mondo è tornato, in epoca recente, grazie alla serie di Jurassic World con Chris Pratt.

Un ritorno che è stato fatto coincidere con altrettanti videogiochi e gadget, come i LEGO che trovate su Amazon, perché i dinosauri piacciono sempre.

Negli ultimi anni sono arrivati anche dei titoli che hanno accompagnato il ritorno del franchise, come Jurassic World Evolution 2 di cui vi abbiamo parlato su queste pagine.

Con tanto di immancabili versioni LEGO, per unire tutta la potenza di fuoco possibile del merchandise dedicato.

Ma Jurassic World, la saga di film con Chris Pratt che negli ultimi hanno creato una nuova trilogia, avrebbero potuto avere anche delle controparti videoludiche.

Con lo stesso coinvolgimento di Steven Spielberg addirittura, come riporta IGN US.

Il franchise cinematografico di Jurassic World è nato originariamente come un concept per dei videogiochi, stando al racconto del designer e creatore della prima Xbox, Seamus Blackley.

Lo sviluppatore ha raccontato che, nel 2012, era stato coinvolto nel rilancio cinematografico della saga, e gli venne chiesto di creare un’idea per storia, gameplay e trailer di un videogioco da accompagnare all’arrivo di Jurassic World.

In 2012 or, I left my job at CAA to work with Steven S on a game, a new Jurassic Park story, to make good the skid mark we left with Trespasser. I wrote a story and design, and made a trailer. The management at Universal changed, and the project became a film. Want to know more?

— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) July 23, 2022