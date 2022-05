Iron Man vola in Unreal Engine 5 e lo potete provare ora, gratis

Iron-Man è sicuramente un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, anche grazie e soprattutto alla straordinaria interpretazione di Robert Downey Jr. nei vari film del Marvel Cinematic Universe.

Tony Stark non ha però mai avuto troppa fortuna nel mondo dei videogiochi, se si esclude un recente titolo in VR (che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessate).

Ora, infatti, come accaduto anche con Spider-Man un fan ha dato vita a una demo in Unreal Engine 5 dedicata proprio all’eroe della Casa delle Idee.

Ricordate infatti quanto visto anche con la demo dedicata a Superman apparsa in rete alcune settimane fa? Adesso è infatti il turno dell’alter ego di Tony Stark.

Come riportato anche da DSO Gaming, la Megacity The Matrix Awakens è stata utilizzata per dare vita al gioco di Iron Man definitivo, o quasi.

Creata da “Aaron Wayne Morse”, questa tech demo gratis permette di giocare nei panni dell’iconico supereroe: i giocatori possono infatti volare nei cieli, con tanto di atterraggio in perfetto stile Stark.

Purtroppo, però, questa tech demo di Iron Man non presenta alcuna mossa d’azione o di combattimento, ragion per cui tutto ciò che si potete fare sarà volare e nulla di più.

In ogni caso, è possibile scaricare questa Tech Demo di Iron Man in Unreal Engine 5 da questo indirizzo, in forma totalmente gratuita.

Secondo il punto di vista di chi scrive, la tech demo di UE5 dedicata ai supereroi più promettente è quella dedicata a Batman, davvero molto ricca e complessa.

Ricordiamo in ogni caso che di recente Epic Games ha lanciato una nuova versione del suo ultimo motore grafico, ossia l’Unreal Engine 5.1.

Infine, anche il Need For Speed più amato di tutti i tempo è stato reso davvero next-gen grazie all’ausilio di UE5, lasciando i fan davvero a bocca aperta (vedere per credere).