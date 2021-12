In The Last of Us Part II c’è sempre stato uno spoiler in bella vista

È incredibile quante cose emergano da un videogioco come The Last of Us Part II grazie all’attenzione dei fan che scovano qualsiasi dettaglio.

Il capolavoro di Naughty Dog è un titolo che ha fatto discutere moltissimo, per i più svariati motivi, ma di certo i fan non lo dimenticheranno facilmente.

Anche gli altri sviluppatori non lo dimenticheranno, come chi cerca di acchiappare l’occhio dei giocatori più disattenti con delle somiglianze abbastanza curiose.

I segreti, le cose che vengono scoperte dopo, in The Last of Us Part II sono tanti, e pensate che all’inizio una delle parti più importanti del gioco non era stata inserita.

Quello di cui vi parliamo oggi riguarda il finale di The Last of Us Part II quindi, se non l’avete giocato e non volete rovinarvi una scena molto importante del gioco, vi sconsigliamo di proseguire con la lettura.

Inseriamo giusto un’altra riga per fare in modo che vi siate allontanati in sicurezza da questa pagina web, nella quale vi diciamo che Naughty Dog ha “nascosto” uno spoiler in bella vista riguardo il finale.

Bene, ci siamo. Un utente di Reddit ha scoperto che un quadro in casa di Ellie e Dina è un chiaro riferimento ad una delle più importanti sequenze della parte finale del gioco.

Ovvero il momento in cui vediamo Ellie passare un momento di tenerezza con JJ, figlio della sua compagna, sopra ad un trattore nel campo. C’è un quadro, in casa delle due, che ritrare proprio il trattore nella stessa posizione:

Ovviamente nel quadro non ci sono Ellie e JJ, ma il sole pitturato con lo stesso colore nello stesso tramonto della scena originale, è un chiaro riferimento.

Un dettaglio davvero diabolico da parte di Naughty Dog, quasi come queste inedite uccisioni di Ellie che la mostrano ancora più spietata del solito.

A questo proposito, il team di sviluppo ha raccontato quali sono i suoi videogiochi preferiti del 2021 e, con una certa sorpresa, c’è anche Bugsnax.