In Skyrim le capre sono così potenti da…camminare sull’acqua

Skyrim è una miniera d’oro, e possiamo essere certi che se guardassimo attentamente troveremmo sempre qualche bug o situazione ironica e divertente da scovare.

L’epopea fantasy di Bethesda (che potete acquistare su Amazon a prezzo conveniente) è certamente un’avventura indimenticabile, e bug e glitch non fanno altro che esaltare l’epicità propria del gioco.

Un esempio è quello rappresentato da questo giocatore che si ritrova a fluttuare, in maniera quantomeno improbabile, sopra una comune ciotola.

Adesso invece qualcun’altro è incappato in una scena che ha dell’incredibile, visto che, a quanto pare, in Skyrim gli animali sono talmente speciali da poter camminare sull’acqua e…risalire una cascata.

La clip proviene dall’utente Reddit KOAwkwardness, che riprende il momento in cui si avvicina a una cascata passando dalla visuale in prima persona a quella in terza.

Il giocatore si avvicina al corso d’acqua impetuosa e nota con stupore una piccola capra, bloccata nel punto in cui il fiume si ingrossa e diventa una scrosciante cascata, a ridosso di una roccia, ma soprattutto intenta a correre disperatamente per sfuggire alla furia dell’acqua.

Il povero animale, tuttavia, rimane bloccato sul posto, continuando a perpetrare il movimento senza sosta, forse in eterno (sarebbe divertente pensarlo).

Goats in #Skyrim: "What? You've never seen a goat climbing a waterfall before?" pic.twitter.com/bo22BsN0zo — KOAwkwardness (@KOAwkwardness) May 2, 2022

La capretta si fa beffe dell’acqua tumultuosa e, come potete vedere dal video qui sopra, continua a correre sul posto senza muoversi di una virgola, anche perché sbatte direttamente contro il grosso masso che ha di fronte.

Le vicende eroiche della nostra piccola amica ci fanno comprendere ancora di più quanto sia particolare Skyrim, e quante scene come queste possa nascondere al suo interno, pronte per essere registrate.

Volendo rimanere in tema, anche i fan di Star Wars avranno di che rallegrarsi, poiché l’RPG Bethesda ha accolto anche alcuni dei suoi personaggi.

Infine, qualcuno ha deciso di aggiungere degli elementi di Elden Ring a Skyrim, accoppiata potentissima.