Skyrim sta per tornare su Switch, di nuovo, con un’altra versione speciale

Skyrim è uno di quei videogiochi che, a forza di uscire su varie generazioni, ha probabilmente guadagnato qualche record, che continuerà ad infrangere su Switch.

L’ultima versione è stata la Anniversary Edition, che trovate su Amazon, uscita recentemente anche sulle console di nuova generazione.

Per cui non sono ovviamente mancati i confronti tra le ultime console, con il classico video comparativo tra la versione PS5 e quella Xbox.

Per altro, Skyrim Anniversary Edition ha fatto un po’ discutere per il suo prezzo che, dopo tutti questi anni dall’uscita originale, poteva essere un po’ più basso.

Skyrim è già disponibile da tempo su Nintendo Switch e, a quanto pare, tornerà di nuovo con la citata Anniversary Edition.

Come riporta VGC, questa nuova versione dell’epopea fantasy di Bethesda è comparsa in un sito di rating per quanto riguarda la versione per la console ibrida di Nintendo.

La fonte è il mercato taiwanese, in cui il gioco è stato è stato classificato per il rilascio sulla console Nintendo, da una fonte che aveva già rivelato una serie di giochi prima del loro annuncio ufficiale.

Al momento la scheda non è più visibile online, e qualcuno suggerisce che sia stata rimossa perché messa in elenco per errore, prima del previsto.

Ma non prima che qualcuno sia riuscito a fare uno screenshot:

Considerato quante volte è uscito Skyrim negli ultimi anni, non è difficile credere che possa tornare, di nuovo, anche su Nintendo Switch a questo punto.

Chissà che, anche su Switch, qualcuno non riesca a finirlo in modo epico come ha fatto qualcuno con le versioni precedenti del gioco.

Nel frattempo, in attesa di The Elder Scrolls VI, qualcuno ha ricreato il titolo con l’Unreal Engine 5 e, neanche a dirlo, sembra proprio next-gen.