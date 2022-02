In Horizon Forbidden West c’è spazio per Kratos, con un regalo gratis

Horizon Forbidden West, la nuova avventura di Aloy realizzata da Guerrilla Games, sembra essere così ricca e sfaccettata da nascondere alcune sorprese davvero notevoli.

Il sequel di Horizon Zero Dawn, uscito lo scorso 18 febbraio sia su PS4 che su PS5, sta infatti appassionando migliaia di giocatori, coinvolti dal bellissimo mondo aperto messo in piedi dagli sviluppatori.

Già nella nostra recensione completa e senza spoiler che trovate sulle nostre pagine vi abbiamo raccontato perché l’open world di Guerrilla è davvero da non perdere.

Ora, come segnalato anche dai colleghi di GamesRadar+, sembra proprio che l’Ovest Proibito nasconda un segreto legato nientemeno che a Kratos di God of War.

Horizon Forbidden West ha infatti al suo interno alcuni curiosi Easter Egg a tema God of War che i giocatori saranno chiamati a scoprire.

In realtà, il sequel di Guerrilla presenta una serie di omaggi che portano tutti a un “regalo” legato proprio alla figura di Kratos e figlio.

Per prima cosa, Aloy può mettere mano a due statue che raffigurano Brok e Sindri, i fabbri rivali visti nel reboot di Sony Santa Monica.

Fatto ciò, la protagonista dovrà rintracciare un Totem della Guerra, rappresentato da una figura unica di Kratos, oltre al Totem della Gioventù, che non è altro che Atreus.

Le ricompense per aver trovato tutti questi piccoli Easter Egg sono due: in primis, una pittura del viso per Aloy che assomiglia a quella di Kratos, oltre a un viaggio in una baracca che appare molto simile a quella dell’ex Dio della Guerra.

Anche se non è possibile entrare nella baracca e ficcanasare nella umile dimora di Kratos e Atreus, si può comunque truccare Aloy per farla assomigliare al celebre guerriero greco.

Restando in tema, il titolo è già diventato il secondo miglior lancio nella storia di PlayStation 5, cosa questa che lascia ben poco spazio alle chiacchiere.

Chiacchiere che, ad ogni modo, si sono palesate sotto forma di deprecabile review bombing da parte di una certa fetta di utenza su Metacritic.

Infine, avete visto anche che Aloy e le macchine diventeranno presto di LEGO, per una versione a mattoncini del nuovo Horizon davvero mozzafiato?