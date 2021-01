Nintendo Switch Edizione Speciale Super Mario: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Come ben sapranno i numerosissimi fan del simpatico idraulico italiano, quest’anno Super Mario compie ben 35 anni. Nintendo non si è ovviamente fatta sfuggire l’occasione di celebrare a dovere la ricorrenza ed ecco infatti che la celebre casa nipponica ha rilasciato sul mercato numerosi prodotti a tema. Dopo l’imperdibile Super Mario 3D All Stars e in attesa dell’intrigante Super Mario World 3D + Bowser’s Fury, Nintendo ha deciso di sganciare la bomba con una bellissima Nintendo Switch in edizione limitata di Super Mario. Un pezzo da collezione incredibile, atteso per il prossimo 12 febbraio, che è già prenotabile fin da ora. Fate in fretta se siete interessati: dubitiamo un prodotto di questo tipo possa rimanere disponibile sul mercato a lungo!

La Nintendo Switch Edizione Speciale Super Mario si distingue da tutti gli altri modelli a oggi usciti della piccola console di casa Nintendo grazie ad uno schema di colori che rende omaggio al celebre costume di Mario. Nella confezione, i giocatori troveranno due controller Joy-Con rossi con laccetti blu, un’impugnatura Joy-Con blu, una base per Nintendo Switch rossa e una console Nintendo Switch che per la prima volta sarà disponibile in una nuova colorazione rossa. Sono incluse anche una custodia per Nintendo Switch blu e rossa (edizione speciale Mario) e una pellicola protettiva, per trasportare e mantenere sempre al sicuro la console.

A oggi la Nintendo Switch Edizione Speciale Super Mario è disponibile all’acquisto da Amazon e GameStop, ma sarà nostra cura aggiornare questo articolo appena questa bellissima console verrà messa in vendita anche altrove. Se siete interessati a farla vostra, il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta: il 12 febbraio è del resto dietro l’angolo.

