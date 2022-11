Diablo 4, la finestra di lancio è stata davvero svelata? Blizzard avvisa i fan

Nelle scorse ore ha fatto il giro della rete un nuovo report molto interessante sulla possibile imminente uscita di Diablo 4, trapelando potenzialmente perfino l’apertura dei preordini e i principali dettagli sul supporto futuro.

Secondo un report di XboxEra e Windows Central, sembrerebbe infatti che i piani per il successore di Diablo III (trovate la Eternal Collection in offerta su Amazon) siano particolarmente ambiziosi, programmando anche annunci in grande stile in occasione dei The Game Awards 2022.

Durante lo show dovrebbe essere annunciato che il quarto capitolo della serie uscirebbe ad aprile 2022, svelando anche diverse edizioni speciali, tra le quali ci sarebbe anche una ricca Collector’s Edition.

Ovviamente non possiamo sapere con certezza se le informazioni contenute in questo report corrispondano o meno alla verità, ma le indiscrezioni non sembrano essere sfuggite a Blizzard, almeno in base a un misterioso commento rilasciato pochi istanti dopo la sua pubblicazione, arrivato direttamente dal suo presidente.

Mike Ybarra non ha infatti voluto fare alcun riferimento diretto al report trapelato negli scorsi istanti, ma si è limitato a lasciare un breve commento che sembrerebbe essere una risposta ai fan:

«Non credete a tutto quello che leggete».

Don’t believe everything you read. — Mike Ybarra (@Qwik) November 6, 2022

Difficile naturalmente sapere a cosa si riferisca con esattezza il presidente di Blizzard Entertainment, anche se appare molto probabile il riferimento al report di Diablo 4 e rappresentare una possibile smentita, anche solo parziale, di quelli che sarebbero gli annunci in programma.

Resta ovviamente in piedi anche la possibilità che Ybarra si stesse riferendo semplicemente a qualcos’altro, o che si tratti di un tweet scherzoso, anche se il tempismo appare decisamente sospetto.

Al momento non sono arrivati ulteriori chiarimenti sulla vicenda, dunque vi invitiamo nuovamente a prendere il tutto con le dovute precauzioni e tenere d’occhio l’8 dicembre, data in cui si svolgerà The Game Awards 2022, per scoprire se effettivamente arriveranno novità sul lancio del quarto capitolo.

Nelle scorse giornate si è svolta la prima closed beta riservata ad alcuni fortunati fan, il cui gameplay è però trapelato online pochi istanti dopo in seguito all’ennesimo leak. Ad ogni modo, nonostante gli sviluppatori debbano fare i conti costantemente con la fuga di informazioni, Blizzard potrà essere felice delle reazioni di chi ci ha giocato: sembra infatti che le prime impressioni siano decisamente positive.