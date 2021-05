In cerca di party games? Scopri i titoli in sconto su Eneba!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di giochi da giocare in compagnia.

A soli 5,99€ potete mettere le mani su Among Us, titolo che, come affermato nella nostra recensione, «è un gioco estremamente semplice e altrettanto divertente. Conquista i giocatori di ogni categoria con un concept a dir poco essenziale, che tuttavia eleva il coinvolgimento a nuove vette».

Continuiamo con It Takes Two, proposto a soli 23,48€, titolo che vede i giocatori vestire i panni dei protagonisti Cody e May, i quali saranno trasformati nella rispettive bambole che li raffigurano e, a quel punto, sarà necessario trovare un modo per rompere l’incantesimo.

It Takes Two consente a due giocatori di aiutarsi a vicenda per superare le numerose sfide proposte, fornendo anche un Pass amici tramite il quale sarà possibile condividere gratuitamente l’avventura pensata unicamente per il gioco in cooperativa.

Piuttosto interessante anche Dragon Ball FighterZ (Ultimate Edition), che attualmente potete portarvi a casa ad appena 13,53€, versione del popolare picchiaduro che offre, oltre al gioco base, anche il FighterZ Pass, che include 8 personaggi aggiuntivi, l’Anime Music Pack ed il Commentator Voice Pack.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui giochi d’avventura tra gli sconti del portale Eneba.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione