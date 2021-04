In cerca di avventure? Scopri i giochi in sconto su Eneba!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di giochi d’avventura.

A soli 25,46€, rispetto ai 39,99€ di listino, potete mettere le mani su It Takes Two, ultimo titolo realizzato dalla software house Hazelight capitanata da Josef Fares che vede i giocatori vestire i panni dei protagonisti Cody e May, i quali saranno trasformati nella rispettive bambole che li raffigurano e, a quel punto, sarà necessario trovare un modo per rompere l’incantesimo.

Come affermato nella sua recensione dal nostro Paolo Sirio, «It Takes Two è un gioco che definire unico sarebbe riduttivo: è un gioco dalle decine, forse centinaia di unicità tutte insieme, e uno di quelli che – complice un impianto ludico cooperativo solido, divertente e ingegnoso – varrà sempre la pena esplorare in compagnia di una persona a cui tenete.»

Continuiamo con Horizon Zero Dawn: Complete Edition, proposto a soli 20,48€. Il gioco, disponibile in precedenza solo per Sony Playstation 4, include un’ambientazione unica e originale che mescola elementi di fantascienza, mondo post-apocalittico ed esplora i temi del tribalismo mentre segue la vicenda della giovane emarginata Aloy, in una missione che la porterà a scoprire i misteri del passato suo e del mondo, nel tentativo di salvare quel che resta dell’umanità.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui giochi d’avventura tra gli sconti del portale Eneba.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione