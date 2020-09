Immortals: Fenyx Rising si presenta ufficialmente a Ubi Forward

Uno dei protagonisti del secondo Ubisoft Forward che si sta tenendo in questi minuti è Immortals: Fenyx Rising, nuovo nome del vecchio Gods & Monsters, di cui recentemente il Microsoft Store ha svelato in anticipo data d’uscita assieme ad alcune immagini realmente sorprendenti.

Ora, il gioco è stato mostrato con un nuovo trailer, frizzante che trovate in calce alla notizia.

Nei panni di Fenyx, un’eroina tutta d’un pezzo, il giocatore dovrà lanciarsi in una missione per restituire il potere agli dei dell’antica Grecia, sottratto da una temibile creatura nota con il nome di Tifone.

Ma non solo: per portare a temine la missione saremo chiamati a esplorare le meraviglie della cosiddetta Isola dei Beati, divisa in regioni ognuna delle quali controllata da una divinità differente.

Affrontando alcune creature mitologiche tra cui Gorgoni, Arpie e i sempreverdi Ciclopi. Dalla nostra avremo una notevole quantità di poteri straordinari offerti dagli stessi dei dell’Olimpo, mentre cercheremo di superare indenni dungeon e labirinti di ogni genere (con tanto di enigmi ambientali, come confermato dallo sviluppatore durante la diretta).

Uno screen del gioco.

Immortals: Fenyx Rising arriverà ufficiale sul mercato il prossimo 3 dicembre 2020 su PC, PS4, xbox one, PS5, XSX, Stadia e Nintendo Switch.

Una demo giocabile sarà rilasciata in esclusiva su Stadia (con tanto di isola inedita) prima del lancio.