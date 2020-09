Immortals: Fenyx Rising, Microsoft Store svela la data d’uscita ed alcune immagini

Qualche giorno fa, Ubisoft ha annunciato che il secondo Ubisoft Forward il prossimo 10 settembre. Anche stavolta dovremo aspettarci diversi annunci e trailer di presentazione per i giochi in arrivo da parte del publisher francese. Ricordiamo che lo scorso 16 luglio si è tenuto il primo appuntamento di questa rubrica digitale, durante il quale abbiamo scoperto un bel po’ di novità relative a Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Far Cry 6, inclusi nuovi trailer e teaser inediti.

Probabilmente, uno dei protagonisti sarà Immortals: Fenyx Rising, nuovo nome di Gods & Monsters, di cui recentemente il Microsoft Store ha svelato in anticipo data d’uscita ed alcune immagini che trovate a corredo della notizia.

Il titolo, che dovrebbe debuttare sul mercato il prossimo 3 dicembre (Attenzione! Potrebbe trattarsi semplicemente di un placeholder) ci vedrà vestire i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone.

Saremo quindi chiamati a esplorare l’Isola dei Beati, dimostrando il nostro eroismo affrontando alcune creature mitologiche, tra cui Gorgoni, Arpie e gli immancabili (e pericolosissimi) Ciclopi. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli déi dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un dio.