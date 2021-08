Il torneo di Super Mario Party è stato divertentissimo (ma volevamo l’oro, ovviamente)

Non importa quanto innocente sia a primo impatto l’aspetto di un videogioco: ci sono titoli come Super Mario Party che sono capaci di unire il divertimento spassionato e una marcata vena competitiva (ma sappiamo che, ad esempio, i giocatori di Mario Kart 8 Deluxe sanno di cosa parliamo). Non è un caso, allora, che Nintendo abbia deciso, in collaborazione con Videogames Party di indire un torneo tra le redazioni per premiare i migliori giocatori di Super Mario Party.

La competizione ha ovviamente tirato fuori tutto il peggio… il meglio – ovviamente intendevamo il meglio, chiaro! – dello spirito competitivo di ciascuno dei partecipanti, con il nostro Valentino Cinefra che, con il suo serafico spirito, in realtà ha fatto di tutto per portarsi a casa la medaglia d’oro, visto che la cosa in questo periodo è anche molto di moda.

Arrivato fino alla finale del torneo, Valentino ha dovuto vedersela con Alessandra di Multiplayer.it, con Andrea del nostro sito gemello Tom’s Hardware e con Enrico di Gamesource. Tra siparietti, disperazione per slanci di sfortuna, risate fragorose e momenti di puro divertimento, abbiamo portato a casa la medaglia d’argento – che, certo, non è l’oro, ma proprio come nelle Olimpiadi volete mettere la soddisfazione, vista la spietatezza di Super Mario Party?

Potete vedere alcuni dei momenti più spassosi direttamente nel video nel corpo di questo articolo.

Al di là delle battute e dei toni volutamente scherzosi di questa notizia, ne approfittiamo per ringraziare gli organizzatori e i colleghi che hanno condiviso con il nostro Valentino il percorso in questo divertente torneo: i momenti in cui i videogiochi sanno far ridere e divertire in modo così spontaneo sono sempre da custodire!

Ne approfittiamo per ricordare ai nostri lettori che Super Mario Party è disponibile su Nintendo Switch e che i giocatori armati della console della casa di Kyoto potranno presto mettere le mani su Mario Party Superstars. Sulle nostre pagine, ovviamente, ve ne parleremo in tutti i dettagli.