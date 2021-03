Il team di sviluppo dal co-creatore di Halo ha chiuso i battenti

In una dichiarazione pubblicata durante la giornata di oggi, lunedì 8 marzo, lo sviluppatore con sede a Washington V1 Interactive ha ringraziato coloro che l’hanno sostenuto durante i suoi cinque anni di attività, annunciando la chiusura definitiva.

«Siamo spiacenti di informarvi che V1 Interactive sta ufficialmente chiudendo i battenti», recita il comunicato (via VGC). «Vogliamo ringraziare tutte le persone di talento del gruppo, passate e presenti, che hanno contribuito a rendere meravigliosi gli ultimi 5 anni. E un sentito ringraziamento va anche alla straordinaria community che ci ha supportato».

Il fondatore dell’azienda Marcus Lehto, noto per aver co-creato il franchise di Halo assieme a Bungie, ha dichiarato via Twitter che ha deciso di comunicare la notizia della chiusura con diverso anticipo, in modo da dare ai suoi circa 30 dipendenti la possibilità di trovare un nuovo lavoro.

«In V1, la nostra priorità è stata il benessere dei nostri dipendenti», ha scritto Letho. «Siamo stati trasparenti con loro sullo stato delle cose per mesi e stiamo prendendo questa decisione ora in modo che abbiano ancora tutto il tempo per cercare nuovi lavori, pur essendo supportati dal nostro studio.»

Il gioco di debutto di V1, Disintegration (uscito per console e PC nel giugno 2020) non è stato accolto troppo calorosamente dalla critica e dal pubblico (su SpazioGames il gioco ci aveva convinto solo in parte, come potete leggere nella nostra recensione pubblicata ai tempi).

A novembre dello scorso anno, lo sviluppatore ha chiuso i server multiplayer del gioco, segnalando una mancanza di interesse da parte dei giocatori.

