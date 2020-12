Nintendo annuncia un Direct a sorpresa per oggi, ma non su quello che vi aspettereste

In un 2020 davvero peculiare in cui è stata lungamente in silenzio, Nintendo ha annunciato per oggi a sorpresa un nuovo Nintendo Direct, anche se il tema non è esattamente quello che i videogiocatori si aspetterebbero. La diretta, infatti, sarà dedicata al parco divertimenti Super Nintendo World, che aprirà ufficialmente in Giappone il prossimo 4 febbraio.

La diretta è prevista per le 23 britanniche di oggi, ossia le 00.00 del 19 dicembre in Italia, quando in circa un quarto d’ora di appuntamento la casa di Kyoto mostrerà più da vicino le esperienze interattive che potrete vivere nel suo parco divertimenti a Osaka. Come vi abbiamo riferito, infatti, al suo interno troverete attrazioni di ogni genere, dai percorsi in stile Mario Kart alle avventure fianco a fianco con Yoshi.

Visto l’anno che stiamo vivendo, la casa di Kyoto aveva anche anticipato che il parco sarà scandito da misure anti-COVID molto rigorose, che faranno in modo che ogni divertimento venga sanificato prima di un nuovo utilizzo – e ci si accerterà che le persone possano rimanere a debita distanza.

Se, insomma, per il prossimo anno avete in mente una vacanza in Giappone, questa potrebbe essere una meta per ogni fan di Nintendo.

Vedremo cosa stanotte sarà mostrato durante l’appuntamento con Nintendo Direct, quando ne sapremo di più.