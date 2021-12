Il soulslike che sarà “una lettera d’amore verso il genere” arriva nel 2022

Gli ultimi mesi (e quelli che verranno) saranno davvero molto ricchi per tutti gli appassionati di soulslike, i quali contando i giorni che li separano da Elden Ring, il nuovo titolo di FromSoftware.

Quello che parrebbe essere il vero erede della saga di Dark Souls promette infatti di portare avanti il genere di appartenenza al massimo delle sue possibilità.

Tuttavia, Elden Ring sarà in buona compagnia: il soulslike noto come Thymesia è stato rinviato al 2022, promettendo di essere davvero niente male.

Senza contare che a breve sarà il turno anche di Bleak Faith Forsaken, action RPG a tinte horror che strizza l’occhio proprio a Dark Souls. Ora, per non farci mancare nulla è stato annunciato anche un altro souls in uscita il prossimo anno su Xbox e PC.

Come riportato da GameReactor.eu, The Last Hero of Nostalgaia sembra infatti essere una lettera d’amore ai classici del genere come, appunto, Dark Souls.

Contraddistinto da toni più leggeri vicini alla vera e propria parodia, il gooco presenta una storia di fondo oscura ma esilarante: giocherete nei panni del più orribile eroe pixelato che sia mai nato a Nostalgaia, un mondo in pericolo che dovremo salvare con le nostre mani.

C’è anche un’altra piccola fregatura: l’intera storia del viaggio dell’eroe sarà raccontata da un narratore cinico che disprezza la stessa esistenza del giocatore, schernendoci per tutta la durata dell’avventura.

È stato anche rivelato che il gioco sarà caratterizzato da combat system davvero duro e da un’esplorazione che i fan dei souls apprezzeranno sicuramente, oltre alla presenza della co-op online.

The Last Hero of Nostalgaia arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One e Steam nel corso del 2022. Al momento non è prevista una versione per console PlayStation.

Nel nostro ricco provato di Elden Ring vi abbiamo infine spiegato a chiare lettere che il gioco «apparirà a molti come una sorta di Dark Souls 4 che dispone adesso di un mondo aperto».

Del resto, se servisse una prova di quanto il titolo di FromSoftware sembri promettente, basterebbe sottolineare che ha già vinto 8 premi senza nemmeno essere uscito nei negozi.