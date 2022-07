Il soulslike ambientato nel ‘700 che imita Bloodborne torna in video

Il team Spiders è ancora al lavoro sul suo nuovo RPG d’azione dalle tinte soulslike, Steelrising, il quale sembra avere tutte le carte in regola per farsi notare.

Archiviato il successo di Elden Ring (che trovate su Amazon a un prezzo davvero notevole) i fan stanno quindi iniziando a guardarsi altrove, in cerca di titoli all’altezza.

Considerando anche il promettente souls made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ossia Project Galileo, la varietà sembrerebbe non mancare di certo.

Di Steelrising vi abbiamo del resto ampiamente parlato nel nostro provato di circa tre ore avvenuto durante lo scorso mese di giugno.

Durante l’evento Nacon Connect 2022 sono stati mostrati molti nuovi trailer di un certo peso, tra cui appunto anche un nuovo video incentrato proprio su Steelrising (via DSO Gaming).

Il filmato, della durata di poco più di un minuto, è un gameplay trailer chiamato Titans che mostra alcune specifiche fasi del gioco in azione.

Trovate il video in questione poco più in basso, nel consueto player dedicato.

SteelRising, lo ricordiamo, è il prossimo gioco di Spiders, il team dietro giochi come Bound by Flame, The Technomancer e Greedfall.

Nell’avventura i giocatori assumeranno il ruolo di Aegis, un automa realizzato da Vaucanson, un ingegnere al servizio del Clockwork King.

Il protagonista sarà chiamato a sfruttare al massimo le sue abilità per adattare e plasmare il suo stile di gioco, diventando così un temibile guerriero, un ballerino mortale o un virtuoso delle arti elementali.

Ma non solo: i giocatori potranno usare vari strumenti per esplorare le strade, i tetti e i quartieri di Parigi, rivelando i segreti nascosti.

Ad aprile di quest’anno era stato reso noto che SteelRising è stato purtroppo posticipato di alcuni mesi, con sommo disappunto da parte dei giocatori amanti del genere.

Ricordiamo anche che prossimanente sarà anche il turno di Bleak Faith Forsaken, un altro intrigante soulslike horror che omaggia proprio Dark Souls.