Il rivale di Pokémon è vicino all’uscita, e sembra sempre più bello

Digimon Survive si avvicina pian piano all’uscita, visto che il titolo è previsto in dirittura d’arrivo verso la fine del mese di luglio.

La serie di successo (che spopola anche su Amazon con tante offerte) nota per essere in un certo qual senso la «rivale» di Pokémon, sta per tornare il auge.

A metà giugno gli appassionati hanno potuto segnare una data di uscita sul calendario, sebbene Bandai Namco ha ora dato ai giocatori un nuovo assaggio del gioco.

Dopo l’ultimo trailer rilasciato alcune settimane fa, è ora il turno di un nuovo video gameplay che mette in risalto le qualità della produzione.

Come riportato anche da DSO Gaming, Bandai Namco ha infatti pubblicato un nuovo trailer ufficiale di Digimon Survive ricco di sequenze gameplay inedite.

Il gioco si pone come un ibrido tra visual novel e RPG tattico, tanto che l’ultimo video promozionale vi darà un assaggio di ciò che potete aspettarvi dal gioco.

Come si legge nella descrizione del gioco, i giocatori assumeranno il ruolo di Takuma Momozuka e dei suoi amici mentre faranno di tutto per tornare a casa sani e salvi.

In Digimon Survive, i protagonisti potranno esplorare aree piene di segreti nascosti e Digimon da reclutare. Inoltre, secondo quanto reso noto da Bandai Namco, le scelte dei giocatori influenzeranno la storia, visto che sarà anche possibile convincere gli avversari a unirsi alla squadra e farli evolvere per combattere al nostro fianco.

Digimon Survive uscirà il 29 luglio 2022 per comnsole PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.

Restando in tema mostriciattoli da collezionare, un fan a condiviso un’animazione molto particolare dedicata al simpatico Pokémon noto con il nome di Lechonk.

Ma non solo: sapevate che Game Freak aveva in serbo un bel po’ di versioni di Pokémon differenti, ma che Miyamoto bloccò all’epoca dei primi due capitoli?