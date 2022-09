Il remake di un grande classico arcade arriva su Xbox, ma non su PS5

L’editore Forever Entertainment e lo sviluppatore MegaPixel Studio pubblicheranno The House of the Dead Remake anche per Xbox Series X|S, il tutto a partire dal 23 settembre prossimo.

Il gioco è stato lanciato per la prima volta su Switch il 7 aprile (lo trovate infatti anche su Amazon), seguito da PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam, GOG e Stadia il 28 aprile.

Ora, il rifacimento del grande classico uscito in sala giochi approderà anche sulle piattaforme di casa Microsoft, con tutto il suo carico di azione e splatter, come confermato anche da Gematsu.

Era infatti il 2019 quando Forever Entertainment ha confermato di aver stretto un accordo con SEGA per la realizzazione dei remake di The House of The Dead e The House of the Dead 2.

The House of the Dead Remake è una versione riveduta e corretta del gioco uscito nel 1997 nelle sale giochi di tutto il mondo, divenendo in breve tempo un vero e proprio cult.

Il classico sparatutto arcade ha ricevuto per l’occasione un nuovo comparto tecnico e varie modifiche al gameplay per adattarsi agli standard di gioco odierni.

Il gioco resta in ogni caso molto fedele all’originale, con tanto di modalità multigiocatore locale per due giocatori, finali multipli, una modalità foto e ovviamente anche una serie di Obiettivi sbloccabili. Al momento, quindi, l’unica versione a latitare è quella per console PS5. Poco sotto, trovate anche un nuovo trailer.

Ma non solo: vi sarà anche un’intera armeria a disposizione con numerose armi sbloccabili, da usare contro orde di mostruosità e creature non-morte in una nuova modalità di gioco, il tutto con grafica e prestazioni del gioco adattate alla potenza di Xbox Series X|S.

Ricordiamo che Forever Entertainment e MegaPixel Studio hanno lavorato anche al remake di Panzer Dragoon e Panzel Dragoon II Zwei.

Restando in tema Xbox, dopo 3 anni di silenzio Phil Spencer ha confermato l’impegno di Microsoft e Square Enix per portare Final Fantasy XIV su Xbox.

Ma non solo: sempre Spencer ha da poco anche commentato i rumor sul ritorno di Scalebound, il gioco mai nato di PlatinumGames divenuto un vero e proprio mito.