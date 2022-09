Xbox conferma l’arrivo di un grande Final Fantasy, dopo 3 anni: «Non abbiamo rinunciato»

Final Fantasy XIV sembra davvero destinato ad arrivare su console Xbox, anche se attualmente né la casa di Redmond né Square Enix sono state in grado di fornire alcuna data certa ai loro fan.

Il quattordicesimo capitolo della saga (trovate l’edizione completa su Amazon) è uno dei giochi multiplayer più di successo, il cui lancio sulla console di casa Microsoft è stato promesso in più occasioni, ma senza alcuna certezza in merito.

L’ultimo aggiornamento era arrivato ormai quasi un anno fa, quando Yoshida aveva ammesso che stava ancora parlando con Xbox per l’arrivo di Final Fantasy XIV su console.

Ma la promessa iniziale giunse nel lontano 2019 dallo stesso Phil Spencer: dopo aver commentato i rumor sul ritorno di Scalebound, il capo di Xbox ha adesso confermato che c’è tutto l’interesse di portare l’MMO su console.

In un’intervista rilasciata a Game Watch (via VGC), Phil Spencer si è messo a ridere quando gli è stato ricordato della promessa ormai fatta 3 anni fa, rinnovandola e confermando l’impegno di entrambe le parti a fare in modo che anche i fan Xbox possano scoprire questa grande produzione:

«Naturalmente, non abbiamo ancora rinunciato [a Final Fantasy XIV]. Questo è l’impegno di Microsoft e Square Enix per i giocatori e continueremo a coordinare i nostri sforzi»

Stando a una precedente intervista rilasciata dal producer, ad aver bloccato temporaneamente questa versione ci sarebbero alcune regole da rispettare per gli MMO sulle console Xbox, che limiterebbero fortemente le feature in-game e renderebbero impossibile procedere con i lavori.

Le affermazioni di Phil Spencer confermano però che da parte di Microsoft c’è tutto l’interesse affinché l’operazione vada in porto, così come della stessa Square Enix: non possiamo dunque fare altro che incrociare le dita e attendere ulteriori novità sulla questione.

Recentemente era arrivata una doccia fredda per quanto riguarda un altro dei capitoli più recenti e amati della saga: sembra infatti che Final Fantasy VII Remake su Game Pass sia destinato a restare solo «un sogno».

Restando in tema con la saga di Square Enix, pochi istanti fa Naoki Yoshida è tornato a parlare di Final Fantasy XVI, anticipandoci che presto scopriremo un nuovo trailer e, in seguito, anche la data di lancio.