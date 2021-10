Il “remake” di Resident Evil 4 si mostra in 30 minuti di video

Resident Evil 4 sta per tornare in una versione pensata esplicitamente per la realtà virtuale, riproponendo di fatto il grande classico Capcom in una veste del tutto nuova, assolutamente vicina al remake.

Parliamo infatti di quello che ancora oggi è considerato il capitolo della saga survival horror più amato di sempre, nonché il più rivoluzionario a livello di meccaniche di gioco.

Resident Evil 4 VR è infatti pensato per essere un vero e proprio rifacimento, con un’inedita visuale in prima persona in grado di enfatizzare l’effetto della VR.

Nonostante questo diverse fonti sostengono che i dialoghi del gioco avrebbero subito degli appositi tagli, togliendo commenti provocanti o comunque a sfondo sessuale.

Resident Evil 4 VR arriverà in esclusiva su Oculus Quest 2 il 21 ottobre, ma nell’attesa potete trovare un video che mostra ben 30 minuti di filmati di gameplay del tutto inedito (via DSOGaming).

Il filmato ci darà un assaggio di ciò che possiamo aspettarci da questa versione VR di RE4: da ciò che è possibile notare, la grafica è simile a quella della versione HD uscita nel 2014.

Proprio in virtù di questo ultimo dettaglio, non aspettatevi grandi aggiornamenti o miglioramenti grafici di rilievo.

Resident Evil 4 VR sarà in ogni caso caratterizzato da una visuale in prima persona e supporterà sia il movimento completo che quello via “teletrasporto”.

Inoltre, Capcom avrebbe rivisitato alcuni dei puzzle classici del gioco in modo che possano funzionare con questa nuova prospettiva della telecamera.

Al momento, infine, non è chiaro se il gioco supporterà altri headset VR in futuro, cosa alquanto probabile se il titolo dovesse riscuotere il successo sperato.

Nel frattempo, è arrivato anche un sequel di Resident Evil 4, sotto forma di serie TV Netflix di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa.

Ma non solo: qualcuno ha pensato di “fondere” Resident Evil 4 con l’altrettanto celebre Far Cry 5 di Ubisoft, per un risultato finale davvero notevole.

Anche Village, l’ultimo capitolo della saga, ha voluto rendere omaggio al quarto capitolo inserendo una citazione ad uno dei più famosi personaggi apparsi nel survival horror.