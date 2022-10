Il remake di Max Payne 2 è sparito? Qualcuno si è creato la sua versione in UE5

Ad aprile di quest’anno, a sorpresa, Remedy Entertainment ha annunciato di essere ufficialmente al lavoro su dei remake per il primo Max Payne e per il successivo Max Payne 2 The Fall of Max Payne.

I due videogiochi, usciti rispettivamente nel 2001 e nel 2003 (avvistabili ancora su Amazon), rientrano in un nuovo accordo siglato tra la software house finlandese e Rockstar Games, detentrice della proprietà intellettuale.

L’annuncio ufficiale ha lasciato sia i giocatori che gli addetti ai lavori di sasso, sebbene al momento dei due giochi non si sia visto praticamente nulla, purtroppo.

Ora, come riportato anche da Wccftech, sembra proprio che qualcuno abbia deciso di realizzare il “suo” remake di Max Payne 2, per un risultato realmente sorprendente.

Il nuovo concept trailer, realizzato dall’ormai noto TeaserPlay, mostra come potrebbe apparire l’imminente remake grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5.

A parte le animazioni un po’ troppo rigide e impostate, è innegabile che la nuova versione del motore di Epic sia stata usata bene per ricreare l’atmosfera del gioco originale.

Trovate il filmato realizzato in UE5 poco sotto, nel player dedicato.

«Nel nostro nuovo video, abbiamo cercato di mostrare cosa possono aspettarsi i giocatori dal remake di Max Payne 2 ma in Unreal Engine 5», ha spiegato TeaserPlay.

«Max Payne Remake è stato annunciato ufficialmente qualche mese fa. Abbiamo cercato di fornire una panoramica del gameplay e della possibile grafica utilizzando l’Unreal Engine 5 e di chiarire le aspettative dei fan dalla versione finale».

Ricordiamo che i due remake ufficiali usciranno come un singolo titolo su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Saranno realizzati in Northlight Engine, l’engine proprietario, con lo sviluppo finanziato proprio da Rockstar Games, che consentirà di avere un approccio da Tripla A.

Restando in tema di creazioni in UE5, sempre TeaserPlay ha da poco pubblicato un video nel quale immagina Assassin’s Creed Codename Red.

Senza contare anche un secondo concept trailer incentrato questa volta sull’atteso Marvel’s Wolverine, altrettanto splendido da vedere.