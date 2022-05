PS Plus Premium, rivelati i prezzi dei giochi classici

Grazie a un leak, sono emerse in queste ore novità relative ai classici PS inclusi all’interno dell’abbonamento PlayStation Plus Premium (o PS Plus Premium) in arrivo durante il mese di giugno.

Dopo aver già svelato l’arrivo dei trofei, sembrerebbe ora essere emerso il prezzo dei giochi singoli nel caso in cui non si fosse in possesso di un regolare abbonamento.

Quindi, dopo che PS Store ha confermato in anticipo i nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Premium, con multiplayer online e nuove feature, è ora il turno di altre novità.

Come riportato anche da The Gamer, PS Plus Malesia si sarebbe lasciata sfuggire che i giochi per PS1, PS2 e PSP costeranno circa 5-7 dollari senza abbonamento.

Tutti i giochi classici supporteranno l’upscaling della risoluzione, un filtro CRT per un look retrò, il rewind e il salvataggio rapido.

PlayStation Store ha in ogni caso da poco che nel catalogo saranno inclusi anche due nuovi giochi gratis, ossia i classici Oddworld: Abe’s Oddysee (PS1) e Ridge Racer 2 (PSP).

Le inserzioni di PlayStation Store sono attualmente disponibili soltanto in vari paesi asiatici ma non ancora sul mercato italiano: attendiamo quindi l’annuncio ufficiale di Sony o l’effettivo lancio del servizio, ormai alle porte.

