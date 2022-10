Il promettente soulslike dagli autori di Nioh svela la data d’uscita ufficiale

Lo sviluppo di Wo Long Fallen Dynasty, il promettente soulslike realizzato da Team Ninja e Koei Tecmo, sembra non aver subito alcun intoppo: gli autori di Nioh sono infatti pronti a confermare la data d’uscita ufficiale, più vicina rispetto a quanto previsto inizialmente.

Tramite un comunicato stampa arrivatoci direttamente dal team di sviluppo, apprendiamo infatti che gli utenti che vorranno mettersi alla prova con un nuovo impegnativo soulslike potranno giocare a Wo Long Fallen Dynasty dal 3 marzo 2023 (potete prenotarlo su Amazon).

Ricordiamo che il nuovo progetto degli autori di Nioh sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (via Steam), ma che sarà disponibile anche gratis al day one tramite Xbox Game Pass.

Nella nostra anteprima vi avevamo raccontato di come proprio Nioh sia stata l’evidente ispirazione di questo soulslike, diventandone la sua naturale evoluzione, grazie ad approcci di combattimento che appaiono essere promettenti ed interessanti.

Team Ninja e Koei Tecmo Europe hanno inoltre annunciato che insieme alla consueta Standard Edition sarà possibile acquistare edizioni speciali del promettente soulslike: al day one sarà infatti disponibile anche la Digital Deluxe Edition, che includerà al suo interno il Season Pass con tre differenti pacchetti aggiuntivi.

I DLC permetteranno di sbloccare nuovi generali, missioni, scenari, demoni e tanto altro ancora, ma non saranno gli unici contenuti presenti in questa versione speciale: la Digital Deluxe Edition di Wo Long Fallen Dynasty include infatti anche un artbook digitale e una mini colonna sonora digitale, oltre a una speciale «Armatura Qinglong» equipaggiabile.

Sarà inoltre possibile acquistare una versione Steelbook in edizione limitata: al suo interno troverete anche i DLC aggiuntivi «Corona di Zhurong» e «Corona di Gonggong».

Le sorprese non sono però finite qui, perché tutti i giocatori che acquisteranno Wo Long Fallen Dynasty in formato fisico nel periodo di lancio, ovvero fino al 16 marzo, riceveranno una speciale «Armatura Baihu». Chi invece preordinerà il gioco in formato digitale, insieme a questo DLC riceverà anche una «Armatura Zhuque».

Gli sviluppatori hanno dunque intenzione di offrire tanti incentivi per premiare i giocatori che sceglieranno di premiare questo nuovo soulslike, che ha voluto prendere esempio da Elden Ring e offrire un gioco che non sarà facile da portare a termine.

Se non avete ancora avuto la possibilità di provarlo, potete ammirare il titolo in azione nel primo gameplay trailer ufficiale, ispirato alle celebri arti marziali cinesi.