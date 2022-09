Il soulslike dagli autori di Nioh prende esempio da Elden Ring: «Non è un gioco facile»

Il dibattito sulla difficoltà dei soulslike continua a diffondersi ampiamente in rete, tra chi ritiene che dovrebbero essere più accessibili e chi invece apprezza produzioni come Elden Ring per la libertà di approccio nell’affrontare situazioni molto difficili: stando a quanto dichiarato da Team Ninja, sembra che Wo Long Fallen Dynasty seguirà proprio quest’ultimo approccio.

Il capolavoro open world di FromSoftware (trovate la Launch Edition di Elden Ring in offerta su Amazon) è stato infatti apprezzato per le tantissime opzioni con cui permette di esplorare e battere le minacce dell’Interregno: pur non facendo direttamente riferimento a tale titolo, gli sviluppatori hanno ammesso di volere implementare un gameplay che incentivi proprio la libertà di azione, senza porre alcun limite.

Una volontà che abbiamo sottolineato anche nel nostro provato di Wo Long Fallen Dynasty: proprio l’ambia scelta permette di accedere a gameplay completamente personalizzati, in grado di arricchire ulteriormente anche il livello di sfida stesso.

In un’intervista rilasciata a MP1st (via Push Square), il producer Masaaki Yamagiwa ha confermato che, proprio come i capitoli realizzati da FromSoftware, Wo Long Fallen Dynasty includerà soltanto un livello di difficoltà, incentivando la personalizzazione e la collaborazione tra i giocatori.

Per Team Ninja infatti «non è un gioco facile» ed è un bene che non lo sia, ma che per non spaventare nessuno intendono offrire ai giocatori tutti gli strumenti necessari per fare davvero loro l’esperienza di gioco e vivere al meglio ogni possibile vittoria.

Inoltre, gli sviluppatori vogliono che gli utenti collaborino tra loro scambiandosi informazioni, in maniera simile a quanto accadeva con giochi del passato e segnalando le strategie migliori per superare determinati ostacoli.

Naturalmente ci sarà però anche la possibilità di unirsi in gruppo online con altri due giocatori: un party da 3 utenti potrà dunque affrontare insieme tutti i boss più difficili, rendendoli presumibilmente molto più semplici da affrontare rispetto a una battaglia in solitaria.

Il sistema di morale ci permetterà inoltre di diventare più forti e scegliere accuratamente quali nemici vorremo affrontare, anche se resta da capire quale sarà il suo effettivo bilanciamento nella versione completa: in ogni caso, sembra proprio che Team Ninja abbia deciso che Wo Long Fallen Dynasty non abbia bisogno di alcun selettore della difficoltà e seguire gli esempi introdotti da Elden Ring. Con buona pace di alcuni utenti che speravano in esperienze facilitate.

Chi invece ha avuto l’idea opposta, decidendo di introdurre la modalità facile nel suo soulslike, è stato invece il recente Steelrising: se siete curiosi di scoprire com’è andata, ve lo abbiamo raccontato nella nostra recensione. E se volete vederlo più da vicino, vi ricordiamo che su PlayStation Plus Premium è già disponibile una nuova prova gratuita.