La passione per The Last of Us 2 si vede anche tra le mura di casa

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti degli ultimi anni, tanto che i fan non hanno smesso di omaggiare il capolavoro Naughty Dog.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) ha infatti una community davvero appassionata, spesso e volentieri pronta a tributi di ogni genere.

Basti pensare al fan che ha realizzato sulla propria pelle uno dei tatuaggi dedicati al gioco più belli – e vistosi – di sempre.

Ora, come riportato su Reddit, qualcuno sembra essere andato ancora oltre, realizzando una vera e propria opera d’arte all’interno delle mura domestiche.

L’utente noto come Ersnmrt ha infatti dato vita al celebre tatuaggio di Ellie, dipingendolo sul muro bianco di una stanza della propria casa.

Pennello alla mano, il risultato finale è in tutto e per tutto simile al disegno visto sulla pelle della protagonista, con la sola differenza che l’opera finale appare ovviamente più grande rispetto a quanto visto addosso ad Ellie.

Poco sotto, trovate un video della durata di un minuto che mostra alcuni momenti della realizzazione dell’eccellente disegno (realizzato con il nero su una parete di colore bianco).

Ovviamente, sconsigliamo di provarci a casa, visto che ci vuole una certa manualità e precisione per ricreare un risultato del genere (davvero notevole).

Del resto, The Last of Us Part II è un gioco ancora in grado di stupire i giocatori con scoperte e curiosità a quasi due anni dall’uscita nei negozi.

Ma non solo: anche The Last of Us ha avuto la sua serie di gadget e prodotti di merchandise, tra cui un board game che anticipa la Part III.

Infine, non possono mancare neppure le statuine dei due protagonisti di The Last of Us Part II, da mettere in esposizione e in bella vista accanto alla vostra collezione.